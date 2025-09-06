Mercato : Kimpembe au Qatar, une grosse confirmation tombe !

À un an de la fin de la fin de son contrat, Presnel Kimpembe s’apprête à faire ses adieux au PSG pour s’engager en faveur d’un club qatari. Les choses avancent bien dans ce sens.

Mercato PSG : Kimpembe se rapproche de Qatar Sports Club

Le départ de Presnel Kimpembe se finalise vers le Qatar. Fort de ses relations de proximité avec le Qatar, le Paris Saint-Germain prépare le transfert du défenseur central français vers le Moyen-Orient. Sauf retournement de situation, le Champion du Monde 2018 va poursuivre sa carrière sous les couleurs du Qatar Sport Club, où sont passés notamment Marcel Desailly et Javier Pastore.

Un départ qui va tourner une page importante pour le club de la capitale, qui perdra le digne représentant de son centre de formation. Ces dernières heures, Foot Mercato confirme effectivement qu’un transfert de Kimpembe est tout proche d’être finalisé entre le Paris SG et le Qatar Sports Clubs.

« Le champion du Monde 2018 Presnel Kimpembe (30 ans), dont le salaire et le niveau sont désormais incompatibles avec le club champion d’Europe en titre, se rapproche du Qatar et plus précisément au Qatar Sports Club », assure le portail sportif. Les négociations progressent et plusieurs sources annoncent un dénouement positif attendu avant la fin du marché des transferts au Qatar, le 16 septembre.

Le Paris Saint-Germain ne mettra évidemment aucun bâton dans les roues de son vice-capitaine, lequel devrait être libéré de sa dernière année de contrat ou vendu pour une somme symbolique, alors que le site spécialisé Transfermarkt estime sa valeur actuelle à 5 millions d’euros.

Physiquement diminué par deux années pleines de galères, Kimpembe se dirige ainsi vers une pré-retraite bien méritée après avoir disputé 165 matches de Ligue 1 et 44 matches de Ligue des Champions avec son club formateur.