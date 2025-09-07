Mercato : Un attaquant français torpille les plans de l’OM

Alors que le mercato estival est encore ouvert dans certains pays européens et ailleurs, l’OM tente de se séparateur de ses indésirables. Mais un attaquant français semble déterminé à rester seul maître de son avenir.

Mercato OM : La décision radicale de Neal Maupay

À l’issue du mercato d’été, quatre joueurs restent encore dans le loft de la direction de l’OM : Neal Maupay, Amine Harit, Pol Lirola et Ruben Blanco. Après avoir enregistré douze arrivées, l’Olympique de Marseille veut profiter des marchés encore ouverts dans certains pays pour se séparer de ces indésirables.

Avec plusieurs marchés encore ouverts, en Arabie Saoudite, au Qatar, en Turquie ou en Russie, l’OM garde une mince chance d’exfiltrer ses indésirables. Mais entre blessures, salaires et manque de motivation des joueurs, la mission ressemble davantage à un casse-tête qu’à une formalité.

Écarté de la liste pour la Ligue des Champions et absent du groupe face au Stade Rennais (0-1) et l’Olympique Lyonnais (0-1) en Ligue 1, Neal Maupay n’a plus d’avenir à Marseille, mais ne semble pas particulièrement pressé de changer d’air. Approché par Sassuolo, Getafe, le PAOK Salonique ou plus récemment Anderlecht, l’ancien attaquant de Brighton n’aurait pas donné suite.

Relégué dans la hiérarchie des attaquants derrière Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri et Robinio Vaz, Maupay aurait pour priorité de rester à l’Olympique de Marseille et de se battre pour jouer sa carte cette saison, selon les informations du journal L’Équipe.

Reste maintenant à voir quelle sera la position de Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui n’avaient pas hésité à écarter Chancel Mbemba tout au long de la saison, et ce même s’il était en fin de contrat au mois de juin 2025. Neal Maupay, dont le bail court jusqu’en 2028, est donc prévenu.