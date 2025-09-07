ASSE : Horneland fixe un objectif énorme à Saint-Étienne

Eirik Horneland, entraîneur de l’ASSE, nourrit de grandes ambitions pour les Verts. Il s’est livré sans détour dans une interview accordée au Progrès. Entre ambitions européennes, style de management et amour du Chaudron, le technicien norvégien affiche des intentions claires.

Ramener l’ASSE en Europe, le rêve assumé de Horneland

Quelques mois après son arrivée, Horneland ne se cache pas : il veut hisser Saint-Étienne sur la scène continentale. Revenant sur l’échec de la saison passée, il reconnaît sans détour : « Notre objectif principal était de parvenir à maintenir l’AS Saint-Étienne en Ligue 1, bien sûr nous n’y sommes pas parvenus. C’était difficile à accepter mais ce qu’il s’est passé est terminé. »

L’entraîneur préfère désormais se tourner vers l’avenir, avec un plan ambitieux : « Il s’agit maintenant de créer quelque chose de bien, de créer une certaine fierté à Saint-Étienne et dans ses environs. De créer du bon football et une bonne ambiance. Et bien sûr, Saint-Étienne est une équipe qui appartient à l’échelle européenne. Nous voulons dans le futur ramener l’ASSE dans les compétitions européennes. » Un objectif colossal, mais qui colle à l’histoire du club.

Un management humain et exigeant

Horneland a également détaillé sa philosophie de management, basée sur un équilibre entre fermeté et bienveillance. « Bien sûr je peux être dur, mais vous ne pouvez pas l’être sans souhaiter le meilleur aux gars dans leur vie. Je peux aussi être leur meilleur ami et les protéger quand ils ont besoin d’être défendus. »

Le coach insiste sur la nécessité de s’adapter à chaque joueur : « On ne peut pas traiter Stassin comme Gadegbeku, ce sont des personnalités différentes avec des expériences différentes. » Entre rigueur et confiance, Horneland veut construire une relation forte avec son vestiaire, condition indispensable pour relancer le club.

Geoffroy-Guichard, un coup de foudre

Enfin, le technicien norvégien confie son attachement immédiat au Chaudron : « J’ai beaucoup de bons souvenirs dans le football mais je pense que l’un des plus forts c’est au stade Geoffroy-Guichard, dans ce stade plein, jouer devant cette foule folle, on peut le sentir à l’intérieur du corps. »

En quelques mots, Horneland a résumé ce qui fait battre le cœur des supporters stéphanois. Reste désormais à transformer ces promesses en résultats, pour que Saint-Étienne retrouve la grandeur qui a façonné sa légende.