Ligue 2 : l’ASSE face à 5 tests grandeur nature

Leader de Ligue 2 après quatre journées, l’ASSE s’apprête à affronter un bloc décisif avant la prochaine trêve internationale. Cinq matchs à haute intensité qui diront si les Verts sont de sérieux candidats à la remontée en Ligue 1.

ASSE : Clermont, un déplacement piégeux pour Saint-Etienne

Premier rendez-vous corsé pour l’ASSE, le 13 septembre, sur la pelouse de Clermont. Les Auvergnats n’ont pas encore goûté à la défaite (1 victoire, 3 nuls) et possèdent une défense solide, même si leur attaque peine à faire la différence. Les Verts devront se méfier d’un adversaire qui aime brouiller les cartes.

Pour l’AS Saint-Étienne, il s’agira de maintenir la dynamique tout en prouvant sa capacité à s’imposer dans un contexte difficile. Une victoire lancerait parfaitement ce marathon automnal.

Le Chaudron sous tension face à Reims

Le 20 septembre, Geoffroy-Guichard s’attend à vibrer pour un choc du haut de tableau. Reims, cinquième, affiche un parcours correct mais reste en quête d’efficacité offensive. C’est le genre d’adversaire qui peut sanctionner la moindre erreur. Pour l’ASSE, ce sera surtout un test de caractère : tenir son rang devant son public, face à un concurrent direct à la montée, reste un passage obligé.

Trois matchs en dix jours viendront ensuite sceller ce cycle éprouvant : déplacement piégeux à Amiens le 23, réception d’un Guingamp toujours imprévisible le 27, puis duel de feu à Montpellier le 3 octobre. Trois styles différents, trois pièges potentiels.

Entre anciens stéphanois à retrouver, outsiders à contrer et favoris à défier, les Verts devront montrer une régularité à toute épreuve. Le verdict, lui, tombera à la Mosson, ultime test grandeur nature avant la trêve d’octobre.