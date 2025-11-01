PSG – OGC Nice : Les compositions officielles dévoilées !

La Ligue de Football Professionnel vient de dévoiler les compositions officielles de Luis Enrique et Franck Haise pour le match entre le PSG et l’OGC Nice comptant pour la onzième journée de Ligue 1.

Dembélé sur le banc, Neves titulaire pour PSG – Nice

Trois jours après un match nul frustrant au stade du Moustoir face au FC Lorient, le PSG reçoit l’OGC Nice dans le cadre de la 11e journée du Championnat. Leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain veut profiter de la bonne forme des Aiglons pour préparer au mieux son choc de mardi prochain contre le Bayern Munich, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

Face aux Aiglons, Luis Enrique a, comme à son habitude ces dernières semaines, opérer beaucoup de changements dans son onze de départ. Ainsi, le milieu de terrain retrouve le duo choc de Portugais, puisque Joao Neves signe son retour aux côtés de Vitinha. L’international français Zaïre-Emery complète le trio.

Dans les cages, Lucas Chevalier enchaîne devant une défense composée de Willian Pacho et Ilya Zabarnyi, dans l’axe, et Achraf Hakimi et Nuno Mendes, sur les côtés. En attaque, Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola sont associés au jeune Senny Mayulu qui va évoluer dans un rôle de faux 9. Ousmane Dembélé débutant sur le banc des remplaçants.

En face, Franck Haise aligne un 4-4-2 avec Melvin Bard et Antoine Mendy sur les côtés de la défense. En attaque, Haise a surpris tout son monde en laissant le Niçois le plus en forme du moment, Sofiane Diop, sur le banc.

Légèrement touché aux muscles, l’international marocain de 25 ans pourrait toutefois faire son entrée sur la pelouse du Parc des Princes en cours de jeu. L’animation de l’attaque niçoise revient donc Tiago Gouveia et Ali Abdi, dans les couloirs, tandis que Morgan Sanson est également titulaire avec Isak Jansson.

La composition du PSG :

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Neves

Attaquants : Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola.

Le onze de l’OGC Nice :

Gardien : Diouf

Défenseurs : Mendy, Bah, Oppong, Bard

Milieux : Gouveia, Louchet, Boudaoui, Abdi

Attaquants : Sanson, Jansson.