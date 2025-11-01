Mercato OGC Nice : C’est terminé, un cadre s’en va cet hiver

En froid avec l’OGC Nice, Jonathan Clauss pourrait être en train de vivre ses dernières semaines sur la Côte d’Azur. Le défenseur de 33 ans pourrait faire ses valises dès le prochain mercato hivernal.

Mercato OGC Nice : Jonathan Clauss écarté par Franck Haise

Déjà absent contre le LOSC (2-0) mercredi en raison d’une douleur au genou, Jonathan Clauss était prêt pour le choc de la 11e journée de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain ce samedi après-midi. Finalement, le latéral droit, qui a repris l’entraînement collectif jeudi, n’a pas été retenu par son entraîneur Franck Haise pour le déplacement au Parc des Princes.

Un choix en lien avec la blessure au genou du joueur, selon son entourage. Avant de prendre sa décision, le coach des Aiglons confiait en conférence de presse qu’il avait besoin de joueurs à 100% physiquement et psychologiquement. Le problème ne serait donc pas seulement physique.

D’après les informations du journal L’Équipe, Jonathan Clauss n’a pas encore digéré son mercato estival durant lequel les dirigeants de l’OGC Nice ont fait capoter son transfert au Bayer Leverkusen. Une version démentie par les proches de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Mais la publication sportive assure que la situation devient de plus en plus tendue entre le joueur et sa direction.

Si bien qu’un départ cet hiver serait d’ores et déjà dans les tuyaux, malgré les tentatives de rapprochement initiées par le président de l’OGCN, Fabrice Bocquet. À six mois de la fin de son contrat à Nice, Jonathan Clauss pourrait découvrir un autre projet dans la seconde partie de saison. Affaire à suivre…

