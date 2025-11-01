PSG – OGC Nice : Franck Haise répond cash à Luis Enrique !

Ce samedi à 17 heures, le PSG de Luis Enrique entend bien réparer l’anomalie d’avoir perdu deux fois de suite en Ligue 1 au Parc des Princes contre l’OGC Nice. Mais Franck Haise ne compte pas rendre la tâche facile aux Parisiens.

PSG : Luis Enrique veut briser une série noire contre l’OGC Nice

Luis Enrique était en conférence de presse ce vendredi pour évoquer le match de la onzième journée de Ligue 1 contre l’OGC Nice. L’entraîneur du PSG se méfie bien de l’équipe niçoise et son coach Franck Haise, mais espère tout de même réparer l’anomalie d’avoir perdu deux fois de suite en Ligue 1 au Parc des Princes contre les Aiglons.

« C’est difficile de jouer contre lui. Je me rappelle qu’on a joué contre lui quand il n’était pas à Nice. J’espère motiver mes joueurs demain et gagner les trois points, ça sera la meilleure manière pour arriver contre le Bayern », a déclaré Luis Enrique devant les médias. Battu lors des deux dernières confrontations au Parc des Princes en championnat : en septembre 2023 (3-2) et en avril 2025 (3-1), les Parisiens veulent laver l’affront. Mais l’OGCN ne vient pas faire du tourisme dans la capitale.

Franck Haise « Je sais comment on avait gagné à Paris la saison dernière »

Avec Bruno Génésio, Franck Haise fait partir des entraîneurs considérés comme les bêtes noires du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Le technicien français compte bien défendre cette réputation cet après-midi lors du match contre les hommes de Luis Enrique.

D’ailleurs, en réponse à la sortie de son homologue parisien, le coach niçois a prévenu : « je sais qu’ils auront envie de repartir avec une victoire avant de jouer le Bayern, mais on va y aller avec ce qu’on peut faire. Je sais comment on avait gagné à Paris la saison dernière, avec beaucoup d’énergie et de la réussite. »