FLASH AS Mercato : C’est terminé pour Paul Pogba !

Alors que son grand retour à la compétition était attendu pour ce samedi face au Paris FC, Paul Pogba s’est blessé à l’entraînement avec l’AS Monaco. Enterrant ainsi un possible comeback avec l’équipe de France ?

« Le train est passé » pour Paul Pogba

N’ayant plus disputé un seul match depuis plus de deux ans, Paul Pogba fondait beaucoup d’espoir dans son aventure avec l’AS Monaco. À moins d’un an de la Coupe du Monde 2026, le milieu de terrain de 32 ans espérait pouvoir profiter de la chance que lui offre le club monégasque pour prouver à Didier Deschamps qu’il est encore bon pour le service.

Mais depuis le début de la saison et son arrivée sur le Rocher l’été passé, il n’a toujours pas joué la moindre minute sous ses nouvelles couleurs. Il y a quelques jours, Sébastien Pocognoli, l’entraîneur monégasque, annonçait le retour de Paul Pogba pour ce samedi contre le Paris FC, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1.

Lisez aussi : AS Monaco : Le calvaire continue pour Paul Pogba !

À voir

PSG – OGC Nice : Franck Haise répond cash à Luis Enrique !

Mais l’ancien joueur de la Juventus Turin a été touché à la cheville et ne pourra donc pas honorer ce rendez-vous. Son retour est désormais différé au 22 novembre prochain. Pour Stephen Brun, Pogba devra à présent un trait sur son histoire avec l’équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde.

« Paul Pogba et l’équipe de France, c’est terminé. Le train est passé. Il n’a pas joué depuis deux ans et avant ça, quand il jouait, c’était blessures à répétition. Didier Deschamps a sa base au milieu de terrain et quatre ou cinq mois, tu ne rattrapes pas le retard, c’est terminé et fin de l’histoire. J’en suis triste pour lui, mais Pogba c’est fini », a expliqué l’ancien basketteur sur les antennes de RMC.

De son côté, le Champion du Monde 2018 ne désespère pas. Absent du groupe de l’AS Monaco pour la réception du Paris FC, la Pioche a publié sur son compte Instagram une photo de lui à l’entraînement accompagné du message : « Patience… le plan de dieu arrive au meilleur moment. »

Lire aussi sur Paul Pogba :

AS Monaco: Pocognoli fait une annonce-choc pour Paul Pogba

À voir

Brest-OL : Pourquoi Eric Roy se méfie de Lyon

AS Monaco : Sébastien Pocognoli a un plan pour Paul Pogba !

AS Monaco : La descente aux enfers de Paul Pogba se poursuit