Mercato : l’OM vise un buteur du Stade Rennais !

Les dirigeants de l’OM veulent chiper une pépite au Stade Rennais lors du prochain mercato hivernal.

Mercato OM : Ludovic Blas attendu à Marseille cet hiver ?

L’OM va encore s’offrir certaines pépites en janvier. Le mercato hivernal approche, et les dirigeants marseillais cherchent un vrai meneur de jeu. Ludovic Blas serait sur la short-list de Marseille. Le milieu offensif français serait en froid avec le technicien du Stade Rennais, Habib Beye. Il a été écarté lors du match à Toulouse à cause de son attitude à l’entraînement.

À 26 ans, Blas encore la force dans les jambes et livre des performances XXL. Cette saison, il a déjà inscrit deux buts et délivré une offrande en 8 matches de Ligue 1. L’OM le suit depuis longtemps. Le compte X Le PetitOM a d’ailleurs relancé le sujet. Les pensionnaires du stade Vélodrome apprécient le profil de Ludovic Blas.

À voir

Mercato OL : Le Real Madrid fixe ses conditions pour Endrick

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye tranche deux dossiers chauds !

En 2024 déjà, son nom circulait du côté de la Commanderie, mais Rennes avait verrouillé le dossier. Aujourd’hui, le contexte change. Blas pourrait décider de claquer la porte s’il ne s’entend pas avec Habib Beye. Et Marseille pourrait bien dégainer une offre et l’accueillir. Selon Transfertmarkt, la valeur marchande du crack rennais est estimée à 18 millions d’euros. Pour le moment, on ignore si les dirigeants du Stade Rennais vont le laisser partir.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Accord conclu pour Saibari ?

Mercato OM : 100 M€, l’incroyable jackpot qui s’offre à Marseille

À voir

PSG : Luis Enrique lance un avertissement à l’OGC Nice !

Mercato OM : Endrick, un ancien de Ligue 1 prend la parole !