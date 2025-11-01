Mercato ASSE : Le Paris FC reçoit la réponse pour Stassin

Alors que le Paris FC prépare une nouvelle offre à transmettre à l’ASSE pour Lucas Stassin, cet hiver, la réponse du club stéphanois est déjà connue.

Mercato ASSE : Offensive du Paris FC pour Lucas Stassin

L’ASSE a gardé ses joueurs majeurs, notamment Lucas Stassin, pendant le mercato d’été dernier. Il était pourtant très courtisé, tant en Ligue 1 qu’à l’étranger. Plusieurs offres ont été transmises à la Direction stéphanoise pour recruter l’attaquant de 21 ans, mais elles ont été toutes repoussées. Celle du Paris FC, évaluée à 26 millions d’euros +3 millions d’euros de bonus, y compris.

Néanmoins, L’Équipe révèle que le club de la capitale va revenir à la charge avec une offre revue à la hausse, pour le débaucher le buteur de l’AS Saint-Etienne dès le prochain mercato.

Saint-Etienne ferme la porte à toute négociation pour son buteur

Dans la foulée de l’annonce du quotidien sportif, l’on apprend que la réponse de la direction des Verts est déjà connue. Elle ne lâchera pas Lucas Stassin à la mi-saison, quelle que soit la proposition du club promu en Ligue 1.

Lisez aussi : Ligue 2 : Après Pau, l’ASSE menace ses concurrents directs

Selon les informations de Peuple Vert, l’ASSE reste ferme sur sa position de l’été et n’a pas l’intention d’ouvrir des négociations pour son avant-centre vedette. Il restera donc sous le maillot des Verts, au moins jusqu’à la fin de la saison 2025-2026, si l’on se fie aux indiscrétions de la source.

Rappelons que Kilmer Sports Venture a décidé de garder Lucas Stassin dans son effectif, malgré la relégation en Ligue 2 et l’envie de départ de ce dernier. L’objectif du club stéphanois étant de se donner les moyens de remonter immédiatement en Ligue 1 à l’issue en 2026. Et la Direction a été bien inspirée, car l’international Espoirs belge a déjà inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en 11 matchs disputés en Ligue 2 cette saison.

