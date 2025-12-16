Mercato OM : Un échange XXL se prépare avec la Juventus !

La direction de l’OM pourrait perdre son milieu de terrain Pierre-Emile Hojberg cet hiver. La Juventus Turin a trouvé une formule pour le moins inattendue en vue de finaliser l’opération.

Mercato OM : Hojbjerg envoyé à la Juventus grâce à un échange fou

La Juventus Turin compte renforcer ses lignes dès l’ouverture du mercato de janvier. Et elle a visiblement fait de Pierre-Emile Hojbjerg l’une des cibles prioritaires. Les dirigeants turinois, en accord avec l’entraîneur Luciano Spalletti, voient en lui le profil idéal pour apporter leadership et densité au milieu de terrain.

Le directeur général de la Vielle Dame, Damien Comolli, prévoit même de lancer l’offensive pour sa signature. Son objectif est finaliser ce deal le plus rapidement possible en devançant la concurrence. Mais l’OM maintient sa position initiale en refusant de céder son vice-capitaine.

Roberto De Zerbi est le premier à s’opposer catégoriquement au départ de son joueur de 30 ans, essentiel à l’équilibre de l’équipe. Ce blocus ne freine pas pour autant les responsables turinois. Ceux-ci semblent même voir trouvé la solution pour déloger Pierre-Emile Hojbjerg de l’OM.

Manuel Locatelli impliqué dans la transaction

La Gazzetta Dello Sport révèle que la Juventus est prête à inclure Manuel Locatelli dans le deal en échange de Pierre-Emile Hojbjerg. Cette option permettrait à la Veille Dame d’atteindre son objectif tout en offrant à l’OM une compensation de très haut niveau.

L’inclusion de Manuel Locatelli est même présentée comme l’atout majeur pour débloquer la situation. Car Roberto De Zerbi connaît parfaitement l’international italien. Il l’a eu sous ses ordres lors de son passage remarqué sur le banc de Sassuolo. Cette connexion passée pourrait tout chambouler dans ce dossier.

