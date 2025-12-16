OL : Le retour d’un taulier en coupe de de France se dessine

L’OL pourrait à nouveau récupérer Orel Mangala, qui avait disparu après sa brève apparition contre le FC Nantes, il y a deux semaines.

OL : Orel Mangala commence à retoucher le ballon

Orel Mangala est réapparu avec l’équipe de l’OL en Ligue 1, le 30 novembre dernier, après 10 mois d’absence, due une rupture du ligament croisé en février 2025. Il avait joué les cinq dernières minutes du match contre le FC Nantes (3-0).

Manque de pot pour le milieu de terrain de Lyon, il n’a pas pu enchaîner. Ayant contracté une blessure musculaire à l’ischio-jambier, il a manqué les rencontres avec le FC Lorient et le Havre AC en championnat.

À quelques jours du match contre le FC Saint-Cyr Collonges en Coupe de France, l’international belge (23 sélections) est revenu à l’entraînement cette semaine. Cependant, il s’entraîne encore en marge du collectif. Selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais, il a entamé des séances individuelles avec le ballon.

Le milieu de terrain de Lyon peut postuler en coupe de France

Si sa guérison se déroule sans un autre souci, Orel Mangala peut postuler pour affronter le club de Régional 1, dimanche (20h) au Groupama Stadium. Paulo Fonseca pourrait en profiter pour tester ses aptitudes physiques, avant la reprise du championnat en janvier 2026, même s’il n’y a aucun doute qu’il est encore loin d’être à 100 %.

Rappelons que l’OL compte encore deux grands blessés : Ernest Nuamah (rupture du ligament croisé au genou) et Malick Fofana (entorse grave à la cheville). Opérés, ils sont encore en réathlétisation. Leur retour est espéré par l’entraîneur des Gones, en janvier 2026. « C’est important de récupérer nos joueurs blessés, comme Malik Fofana et Ernest Nuamah », a déclaré Paulo Fonseca, la semaine dernière.

