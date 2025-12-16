ASSE : CdF, des absents pour préparer le match contre Nice

L’ASSE a entamé la préparation du match contre l’OGC Nie en Coupe de France. Sept joueurs manquent toujours à l’appel dans le groupe stéphanois.

ASSE : Ferreira, Annan, Duffus et Cardona absents, Moueffek, Lamba et Traoré à l’écart

L’ASSE n’est pas en vacances après son match contre Bastia. Elle doit encore disputer le 32e de finale de la coupe de France, face à l’OGC Nice, avant la trêve hivernale. La rencontre est prévue le dimanche 21 décembre à l’Allianz Riviera (14h45). L’équipe stéphanoise a entamé la préparation de ce match, ce mardi, au Centre sportif Robert-Herbin. La séance était ouverte au public des Verts.

Absents lors du match de l’AS Saint-Etienne contre le SC Bastia, samedi dernier, et déclaré indisponibles jusqu’en janvier 2026, Joao Ferreira, Ebenezer Annan et Joshua Duffus n’étaient pas présents à l’Etrat, selon les informations d’Evect. Tout comme Irvin Cardona, titulaire contre les Bastais et remplacé par Nadir El Jamali à la 73e minute de jeu.

Quant à Aïmen Moueffek, Chico Lamba et Lassana Traoré, ils ont fait leur retour, plus tôt que prévu, à en croire le média spécialisé. Toutefois, ils se sont entraînés en marge du collectif.

Avant Nice-ASSE : N’Guessan retrouve le collectif

En revanche, Djylian N’Guessan a intégré le groupe d’Eirik Horneland lors de l’entraînement du jour. D’après la source, il a participé à l’intégralité de la séance collective. Le jeune avant-centre était pourtant parmi les joueurs que l’entraîneur de l’ASSE a déclarés forfait jusqu’en janvier.

Les autres joueurs ayant effectué l’entraînement collectif sont : Gautier Larsonneur, Mickaël Nadé, Maxime Bernauer, Florian Tardieu, Mahmoud Jaber, Dennis Appiah, Lucas Stassin, Ben Old, Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye, Igor Miladinovic, Brice Maubleu et Yvann Maçon. Ainsi que les jeunes joueurs : Nadir El Jamali, Jebryl Sahraoui, Luan Gadegbeku, Strahinja Stojkovic, Kevin Pedro, Paul Eymard et Noa Delacroix.

Ligue 2 : Troyes creuse l’écart, l’ASSE tenue à distance

