Mercato OL : Le pari fou d’Endrick avec Lyon révélé

Dans l’attente de l’arrivée d’Endrick à l’OL, un média espagnol assure que le jeune joueur est enthousiaste à l’idée de quitter le Real Madrid et de saisir une nouvelle opportunité pour rebondir.

OL Mercato : Endrick vise une place au Mondial avec le Brésil

À la suite de sources espagnoles, dont AS, confirmant que le prêt d’Endrick est déjà bouclé entre le Real Madrid et l’OL, le site Mundiario dévoile les sentiments qui animent l’attaquant brésilien, dans l’attente de son arrivée à Lyon.

Il est heureux de quitter le Real Madrid où il n’a joué que deux bouts de matchs cette saison (22 minutes). L’avant-centre de 19 ans est également impatient de rejoindre l’Olympique Lyonnais où il espère se relancer rapidement, afin d’être sélection avec le Brésil pour la coupe du monde 2026.

À voir

Mercato ASSE : Wilfried Nancy déjà sur la sellette au Celtic

« Endrick partage la stratégie mise en place par le club. L’attaquant estime qu’un prêt est essentiel pour gagner en confiance, retrouver le rythme et se faire remarquer en Europe pour rester dans le viseur de Carlo Ancelotti en vue de la Coupe du monde 2026 avec le Brésil », a écrit le média espagnol.

Lisez aussi : OL : Le retour d’un taulier en coupe de de France se dessine

L’international Brésilien (14 sélections, 3 buts) a déjà reçu des garanties de Paulo Fonseca sur son statut au sein de l’équipe lyonnaise. Il sera l’attaquant de pointe titulaire. Son défi sera donc d’être décisif dès son arrivée à Lyon. Il est attendu pour empiler les buts en Ligue 1 et en Ligue Europa où l’OL est leader de la phase de Ligue. Réussira-t-il ce défi en six mois de prêt ? A suivre..

Lire aussi sur l’OL :

OL : Nouvelle passe d’armes entre Textor et Aulas !

À voir

PSG : Après le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé encore couronné

OL Mercato : Fonseca a trouvé le nouveau Malick Fofana

OL : Retour de Fofana, une course contre la montre lancée