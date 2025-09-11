Grosse charge contre le PSG après le transfert de Donnarumma

Quelques semaines après le départ de Gianluigi Donnarumma à Manchester City, le PSG a été violemment attaqué par un ancien joueur de Ligue 1 pour ce transfert totalement incompréhensible.

Mercato : Faouzi Ghoulam allume le PSG pour Donnarumma

Après quatre ans de bons et loyaux services couronnés par un sacre historique en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a décidé de se passer de Gianluigi Donnarumma. Faute d’accord pour prolonger son contrat, qui expirait en juin 2026, le gardien de but italien a été prié de se trouver un nouveau club cet été.

À l’issue de plusieurs semaines de tractations, l’international italien de 26 ans s’est engagé avec Manchester City contre un chèque de 35 millions d’euros, bonus compris. L’ancien portier de l’AC Milan a signé pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2030.

Un choix peu compréhensible qui irrite même certains observateurs. En témoigne la sortie de Faouzi Ghoulam, ancien joueur de l’ASSE et du SSC Naples, qui sa reconversion entre un master de management et ses diplômes d’entraîneur.

« Le PSG a fait une erreur retentissante et a manqué de respect à Gigio. Ils voulaient faire plaisir à Luis Enrique parce qu’il a gagné, mais vous ne pouvez pas faire cela à un joueur emblématique, décisif pour les victoires. Gigio fait partie des deux, trois gardiens les plus forts du monde et fera partie des dix du Ballon d’Or », a notamment confié l’ex-international algérien dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport.

Pour Faouzi Ghoulam, le Paris SG a fait un choix stupide en vendant Donnarumma. « Si Guardiola n’était pas arrivé, que se serait-il passé. Permettez-moi d’être clair : Chevalier est très fort, mais je pose la question : si Gigio n’avait vraiment pas été aussi bon avec ses pieds comme on l’a dit, assez pour inciter le PSG à changer, est-ce que quelqu’un comme Pep l’aurait pris ?

Cette excuse n’a aucun sens. Je vis aussi à Paris et je connais des histoires et des gens : je sais à quel point il était aimé et respecté par ses camarades et son peuple. C’est un choix inexplicable. Une chose stupide », a ajouté Ghoulam.