ASSE : Un joueur référence parmi les recrues de Sainté

L’ASSE compte dans ses rangs un joueur exceptionnel recruté pendant le mercato d’été. Ses qualités athlétiques et techniques séduisent Laurent Batlles.

ASSE : Batlles séduit par le profil et les performances de Mahmoud Jaber

L’ASSE a recruté Mahmoud Jaber pendant le mercato d’été, pour renforcer son entrejeu. Il fait partie des premières recrues du club stéphanois cet été. Les responsables de Kilmer Sports Ventures ont investi 2 millions d’euros dans son transfert de Maccabi Haïfa.

Le milieu de terrain débarqué d’Israël s’est imposé directement dans l’équipe d’Eirik Horneland. Il a été buteur dès son premier mach en Ligue 1. C’était lors de la victoire de l’AS Saint-Etienne contre Rodez AF (4-0).

Lors de son passage dans l’émission Sainté Night Club du média Peuple-Vert, Laurent Batlles a apprécié le profil de l’international Israélien (13 sélections). Il est surtout sous le charme de la nouvelle recrue des Verts. « Mahmoud Jaber, c’est un joueur intelligent dans son placement, costaud dans les duels. Je le trouve aussi bon dans l’utilisation du ballon », a-t-il laissé entendre.

Batlles : « Jaber se démarque des autres, il a une maturité… »

L’ancien entraîneur de l’ASSE (juillet 2022 au 6 décembre 2023) souligne l’apport tant défensif qu’offensif du nouveau numéro 5 des Stéphanois : « Quand l’équipe attaque, il apporte de la sécurité défensive. C’est précieux, parce que souvent, c’est au moment où tu attaques que tu te mets en danger. Et Jaber sait bien gérer ces transitions. Pour moi, il se démarque vraiment des autres. Il a une maturité que les autres n’ont pas encore ».

Le milieu Israélien complémentaire avec Tardieu et Moueffek

Laurent Batlles évoque une complémentarité qui se met en place au milieu, avec Florian Tardieu et Aïmen Moueffek. « Mahmoud Jaber et Tardieu, par exemple, sont très complémentaires : l’un monte, l’autre reste. Aïmen, lui, a plus de liberté. Il a un gros volume, mais parfois, c’est difficile à canaliser : il joue comme il le sent. Parfois, ça fait la différence, parfois moins », note-t-il.

En l’absence de Pierre Ekwah, engagé dans un bras de fer avec la Direction de Saint-Etienne, Eirik Horneland bénéficie de l’expérience, des qualités et des performances de Mahmoud Jaber, bien que les deux milieux de terrain n’ont pas le même profil. Le Franco-Ghanéen est, en effet, plus défensif.