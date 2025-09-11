INFO Mercato : Un prodige marocain quitte le PSG et regrette

Alors que Presnel Kimpembe a fait ses adieux au PSG cet été, un autre joueur formé chez les Rouge et Bleu aurait aimé avoir le même parcours que le défenseur central de 30 ans. Explications.

Mercato PSG : Le mea culpa de Kays Ruiz-Atil

Il y a quelques jours, dans le podcast « Tengo Un Plan », Ander Herrera a dévoilé une conversation tenue avec Angel Di Maria au sujet de Kays Ruiz-Atil. « C’était une merveille de le voir jouer, il avait un talent fou. Mais je me souviens que la première année où il s’entraîne avec nous, il part en vacances avec un jet privé.

Après une semaine d’entraînement avec nous, je dis à Di Maria : ‘Il est vraiment bon’. Il m’a répondu : ‘Oublie, regarde sa voiture, regarde comment il met sa chemise Dior’. Je lui ai rétorqué que ça n’avait rien à voir et il m’a répliqué : ‘Crois-moi, tu verras’. Au final, il a eu raison », a confié l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain.

Dans un entretien accordé à RMC Sport, Kays Ruiz-Atil s’est confié sans détour sur son début de carrière, en assumant avoir fait certaines erreurs de jeunesse au PSG. Le milieu offensif de 23 ans a fait son mea culpa sur sa jeunesse fêtarde dans la capitale.

« Herrera et Di Maria l’ont dit. J’ai voyagé en jet privé, je me suis habillé avec des marques, les soirées… », reconnait l’international marocain des moins de 23 ans. L’ancien coéquipier de Xavi Simons a également reconnu une certaine immaturité à cette époque. « C’est très dur de résister quand tu accèdes à tout ça et que tu vois que tout le monde te dit oui. Moi, j’étais jeune, je ne voulais écouter personne », avoue le Titi, qui reconnait qu’il n’écoutait pas son entourage par le passé.

« Ma mère et mon oncle me disaient toujours: ‘Fais attention à ce que tu fais’, mais je ne voulais pas écouter. Je n’en faisais qu’à ma tête », admet le natif de Lyon. Désormais en Division 2 belge pour tenter de se relancer en changeant de mentalité et d’hygiène de vie, Kays Ruiz-Atil regrette amèrement la fin de son histoire avec le PSG.

Kays Ruiz-Atil : « Mon seul regret, c’est de ne pas avoir prolongé avec Paris »

Arrivé au centre de formation du PSG en 2015 en provenance du FC Barcelone, Kays Ruiz-Atil est retourné chez les Blaugranas à l’issue de son contrat à Paris en juin 2021. Un choix que le jeune homme regrette aujourd’hui, quatre ans après avoir quitté les Rouge et Bleu.

« Mon seul regret, c’est de ne pas avoir prolongé avec Paris. À l’époque, Kylian me disait souvent de le faire. Mais on ne s’est pas entendus avec Leonardo. C’est ce qui m’a fait quitter Paris. Les gens disent que j’ai été gourmand dans les négociations, c’est totalement faux.

Je n’ai jamais été gourmand sur ce que j’ai demandé pour prolonger ni sur les contrats que j’ai signés. La seule chose qui m’intéressait, c’était le projet sportif », a confié Ruiz-Atil, qui espère profiter de son passage en Belgique pour retrouver ses sensations et revenir à son meilleur niveau qui lui a valu d’être considéré comme un futur crack du ballon rond.