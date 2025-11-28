Mercato : Le Barça vise une incroyable affaire à 80M€ au PSG

En plus de l’entraîneur Luis Enrique, le Barça aimerait attirer une pépite du PSG lors du prochain mercato estival. Le club catalan devra tout de même s’attendre à sortir le chéquier.

Mercato PSG : Un Titi fait saliver le Barça

Considéré comme un futur crack, Ibrahim Mbaye pourrait aller trouver de la stabilité loin du Paris Saint-Germain en 2026. Sous contrat avec le club parisien jusqu’en juin 2027, le natif de Trappes a récemment décidé de confier la gestion de ses intérêts au clan Mbappé. D’après les informations du journal L’Équipe, l’international sénégalais a changé de représentant et travaille désormais avec les équipes de Kylian Mbappé, en lien avec sa famille, pour poursuivre la gestion de ses intérêts.

Mais au PSG, le nom Mbappé reste sensible. Après des années marquées par des négociations tendues, une influence grandissante et un départ lourd de symboles, le retour de ce cercle dans les affaires internes du club ne manquera pas de susciter la prudence. Ibrahim Mbaye pourrait donc faire partie des jeunes pépites qui pourraient quitter les rangs de leur club formateur cet hiver ou à l’issue de la saison en cours.

Surtout que des cadors comme le FC Barcelone et Liverpool seraient déjà positionnés pour recruter le Titi, selon le site E-Noticies. Confronté à de séreuses limites économiques, le Barça souhaite tout de même tenter le coup pour la pépite Mbaye. Le site barcelonais évoque même un possible deal à hauteur de 3 millions d’euros. Un montant totalement ridicule qui ne devrait pas faire craquer les dirigeants du Paris Saint-Germain.

Le PSG trop gourmand pour Ibrahim Mbaye ?

Pour Walid Acherchour, il faudra un très gros chèque pour déloger Ibrahim Mbaye au Paris SG. Au micro de RMC, le journaliste a expliqué que Mbaye fait partie des futurs du club de la capitale et qu’il faudra débourser entre 70 et 80 millions d’euros pour le recruter.

« Futur crack européen ou pas ? Franchement, je ne sais pas. Avec Luis Enrique au PSG, les qualités qu’il a à 17 ans, j’y crois. Il peut être titulaire au PSG, aider le PSG, et être un joueur d’une valeur marchande de 70-80 M€ dans le football moderne », a déclaré Walid Acherchour. À voir si le Barça acceptera d’investir une telle fortune pour un joueur de cet âge.

