Barça – PSG : Grosse alerte pour Lamine Yamal en LDC

Avant le choc tant attendu entre le PSG et le FC Barcelone, l’inquiétude plane autour de Lamine Yamal. L’attaquant espagnol pourrait manquer ce grand rendez-vous européen.

Barça : Le doute plane autour de Lamine Yamal avant le choc contre le PSG

Le Paris Saint-Germain tentera de battre un adversaire de taille en 2e journée de Ligue des champions. Le Champion en titre croisera le fer avec le FC Barcelone le 1er octobre. Le PSG se présentera avec un effectif réduit pour ce choc. Puisque Ousmane Dembélé est blessé à la cuisse. L’attaquant français sera absent entre six à huit semaines de compétition.

Lire aussi : FC Barcelone : Lamine Yamal recadre sèchement Hansi Flick

Ousmane Dembélé ne devrait donc pas affronter son ancien club. Désiré Doué, touché au mollet, risque lui aussi de manquer ce choc Barça –PSG. Les Blaugrana risquent aussi d’être privés de plusieurs joueurs clés pour ce duel européen. En plus de Gavi et Alejandro Baldé, le staff médical surveille de près l’état de Frenkie De Jong. Le Néerlandais est revenu de sélection avec une tension musculaire à la cuisse.

Une blessure légère pour l’instant

Le doute plane aussi sur la participation du jeune Lamine Yamal. A seulement 18 ans, le prodige espagnol est devenu un pion indispensable du FC Barcelone. Il a cependant terminé son dernier match en sélection avec une douleur au dos, selon La Cadena Ser. Cette nouvelle suscite une vague d’inquiétude en Catalogne.

À voir

FC Nantes : Trois machines de guerre débarquent !

Lire aussi : PSG : « J’aime Dembélé », Al-Khelaïfi enterre Lamine Yamal

Même si la blessure de Lamine Yamal est pour l’instant considérée comme légère, le Barça ne prendra aucun risque avant cette confrontation contre le PSG. Les Catalans peuvent compter sur un effectif de grande qualité. Mais l’absence d’un tel atout offensif pourrait rebattre les cartes et donner un avantage inattendu à l’adversaire.