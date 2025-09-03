FC Barcelone : Lamine Yamal recadre sèchement Hansi Flick

Lamine Yamal aime bien faire parler de lui ces derniers temps. Au Barça, la tension est montée d’un cran après le nul concédé face au Rayo Vallecano. Critiqués par leur entraîneur Hansi Flick, les joueurs ont vu le jeune prodige prendre la parole pour défendre le vestiaire.

FC Barcelone : Flick pointe du doigt l’individualisme de ses joueurs

Après le 1-1 face au Rayo, Hansi Flick n’a pas mâché ses mots. « L’année dernière, nous avons joué et travaillé en équipe, et le plus important est qu’il n’y ait pas d’ego, car cela nuit au succès de l’équipe », a lancé l’entraîneur allemand, visiblement agacé par le manque de collectif.

Un discours tranchant qui a semé le doute autour du vestiaire blaugrana. Le technicien voulait secouer ses joueurs, mais ses propos ont été perçus comme une remise en cause frontale de leur état d’esprit.

La réponse sans détour de Lamine Yamal

Invité sur la chaîne TVE, Lamine Yamal n’a pas laissé passer. Avec le calme qui le caractérise malgré son jeune âge, il a tenu à rectifier : « Chacun pense ce qu’il veut. Après un match nul, on est en colère, mais je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec les égos. »

Et d’ajouter, incisif : « Nous avons obtenu sept points sur neuf dans des stades très difficiles. Nous n’avons pas encore joué chez nous… Ce n’était pas notre match, nous n’avons pas commencé avec la même intensité. Oui, nous avons commis des erreurs, mais cela peut arriver. »

Le message est clair : le vestiaire n’entend pas se laisser diviser par les déclarations de son entraîneur. Le prochain match dira si ce petit bras de fer verbal se transforme en électrochoc.