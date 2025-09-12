Mercato PSG : 40M€, la priorité de l’hiver déjà identifié ?

Malgré l’arrivée d’Ilya Zabarnyi cet été, le PSG pourrait recruter un autre défenseur central lors du prochain mercato hivernal. Luis Campos serait même déjà passé à l’action dans ce sens.

Mercato PSG : Luis Campos supervise une cible de l’OM

D’après les informations de TBR Football, des scouts du PSG ont profité de la dernière trêve internationale pour assister aux matchs de l’Équateur et évaluer Joel Ordonez. Face au Paraguay puis à l’Argentine, le défenseur central du FC Bruges a livré deux prestations solides, renforçant ainsi son statut de futur crack aux yeux des grands clubs européens qui se bousculent pour le recruter.

Annoncé sur les traces du joueur de 21 ans lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille a finalement abandonné cette piste pour se positionner sur Nayef Aguerd et Benjamin Pavard dans les dernières 48 heures du marché des transferts. Très vite, Medhi Benatia a trouvé un accord avec le joueur, mais s’est heurté à l’intransigeance du club belge, qui réclamait pas moins de 40 millions d’euros pour boucler le transfert.

Mais selon diverses sources proches du dossier, l’OM n’aurait pas totalement abandonné cette piste et devrait revenir à la charge en 2026. Seulement, les dirigeants marseillais vont devoir se montrer très convaincants puisque l’Inter Milan, Aston Villa, Chelsea et le PSG surveilleraient désormais de très près Joel Ordonez, à en croire Fabrizio Romano.

Alors que le Brésilien Lucas Beraldo pourrait partir en janvier s’il ne joue pas assez dans la première partie de saison, le Paris Saint-Germain pourrait passer à l’offensive pour recruter le Guayaquil. Le journaliste italien explique même que la présence de son compatriote Willian Pacho pourrait pousser le défenseur de Bruges à privilégier un transfert chez le Champion de France et d’Europe en titre. Surtout que les 40 millions d’euros attendus par son club ne sont pas de nature à refroidir les ardeurs de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Affaire à suivre…