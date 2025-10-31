ASSE : Terrible coup de dernière minute avant le Red Star

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a confirmé une tuile dans son groupe, avant la confrontation directe avec le Red Star, samedi (20h).

Red Star-ASSE :

L’ASSE ne pourra pas compter sur Augustine Boakye lors du déplacement au stade Bauer, à l’occasion de la 13e journée du Championnat. Eirik Horneland a annoncé officiellement l’indisponibilité de l’ailier ghanéen contre le Red Star, ce vendredi, en conférence de presse d’avant-match. Remplacé à la mi-temps du match face à Pau FC, mardi, il est forfait.

« Augustine Boakye ne sera pas disponible ce week-end, il doit reprendre l’entraînement en milieu de semaine prochaine », a-t-il indiqué. Le coach des Verts a également confirmé l’absence de deux défenseurs : Chico Lamba et Lassana Traoré. Le premier a déjà manqué les trois derniers matchs de l’AS Saint-Etienne, tandis que le deuxième n’entre pas dans les plans du technicien norvégien.

Exclu lors de la lourde défaite face au FC Annecy (4-0), Igor Miladinovic reste suspendu pour les deux prochains matchs des Stéphanois.

ASSE : Course pour la montée, deux matchs cruciaux en vue