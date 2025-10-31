FC Nantes :  Luis Castro confirme 4 forfaits avant le FC Metz

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro sera privé de certains cadres pour le choc face au FC Metz en Ligue 1. Ils souffrent de pépins physiques.

FC Nantes vs FC Metz : Le point sur le groupe du FCN

Le FC Nantes défie le FC Metz ce dimanche 2 novembre, pour la 11e journée de Ligue 1. Face à la lanterne rouge, les Canaris devront composer sans plusieurs cadres. En conférence de presse ce vendredi 31 octobre 2025, le tacticien du FCN, Luis Castro a fait le point sur ses hommes disponibles pour cette affiche.

Côté infirmerie, pas d’évolution. Mayckel Lahdo (épaule) et Hong Hyun-seok (gêne musculaire) ont couru en marge du groupe, sans être prêts pour autant. Francis Coquelin (cuisse) et Johann Lepenant (péroné), eux, sont restés à l’écart de l’entraînement.

Chidozie Awaziem, lui, reste incertain. Le FC Nantes a perdu des points et des plumes lors de la rencontre contre l’AS Monaco mercredi soir. Sorti à un quart d’heure de la fin, Awaziem s’est tenu l’arrière de la cuisse droite. Luis Castro s’est voulu rassurant. Mais le joueur pourrait manquer ce rendez-vous face aux Grenats. « On va voir demain (ce samedi) s’il peut jouer. C’est de la fatigue musculaire. », a déclaré le coach nantais.

Luis Castro et sa troupe visent une troisième victoire cette saison. Devant leurs supporters, ils pourront sortir leurs muscles et glaner les trois points dimanche.

