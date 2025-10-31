Inquiétude levée à l’OM : Bilal Nadir prend la parole !

L’inquiétude était palpable à l’issue du match OM-Angers (2-2). Mais Bilal Nadir se porte mieux. Le milieu de terrain a lui-même rassuré tout le monde via son compte Instagram.

OM : Bilal Nadir rassure sur son état de santé

Ce mercredi soir, le match entre l’Olympique de Marseille et Angers a été marqué par une scène effroyable : Bilal Nadir s’est effondré sur le terrain. Victime d’un malaise, le jeune milieu de terrain a rapidement été sur civière. Ces images ont immédiatement provoqué une vive préoccupation à l’OM.

Mais cette inquiétude commence à se dissiper. Surtout que Bilal Nadir a lui-même pris la parole pour rassurer les supporters. Il a écrit sur ceci dans sa story Instragram : « je reviens vers vous pour vous rassurer concernant mon état de santé qui est stable. Je tenais à vous remercier pour vos messages… Je suis hors de danger et je me porte mieux Al Hamdoullillah ».

Rappelons que la direction de l’OM a récemment confirmé les bonnes nouvelles concernant son jeune. Elle a précisé que Bilal Nadir n’avait pas perdu connaissance et que ses constantes vitales s’étaient révélées normales. Même s’il est hors de danger, le milieu de terrain demeure en observation à l’hôpital par précaution.

De tristes souvenirs dans le monde du football

Cet incident rappelle tristement que de tels malaises peuvent avoir des issues tragiques. Le monde du football se souvient encore des drames survenus en plein match, coutant la vie à Marc-Vivien Foé ou encore Antonio Puerta. Le malaise cardiaque de Christian Eriksen à l’Euro 2021 avait également marqué les esprits. Fort heureusement, le drame a été écarté pour Bilal Nadir.

