OL : Le tacle sur Malick Fofana sanctionné lourdement

Le verdict est tombé pour le tacle violent sur Malick Fofana, lors de la confrontation entre le Paris FC et l’OL. Ismaël Doukouré prend cher !

Paris FC-OL : Doukouré prend 4 matchs fermes pour sa faute grossière sur Fofana

Sorti à la suite d’une blessure lors du match de l’OL face au Paris FC (3-3), jeudi, lors de la 10e journée de Ligue 1, Malick Fofana est victime d’une entorse grave de la cheville droite. Il sera indisponible, probablement pour trois mois, soit jusqu’en 2026. C’est donc un coup terrible pour l’équipe de Paulo Fonseca qui perd ainsi un joueur offensif majeur.

Lisez aussi : OL : Malick Fofana, la mauvaise nouvelle qui guette Lyon

Entretemps, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a rendu son verdict. Elle a sanctionné Ismaël Doukouré, l’auteur de la « faute grossière » sur le jeune ailier de l’Olympique Lyonnais. Il a écopé de quatre matchs de suspension ferme. Selon la direction de l’arbitrage, le défenseur central des Parisiens « met clairement en danger l’intégrité physique du joueur lyonnais ».

Verdict reporté pour Vinicius Abner

Par ailleurs, Vinicius Abner, exclu lui aussi lors du même match, sera situé sur son sort dans 5 jours. La LFP a reporté à titre exceptionnel sa décision au mercredi 5 novembre 2025. Toutefois, il purgera le match ferme automatique consécutif à sa faute, ce dimanche contre le Stade Brestois lors de la 11e journée de Ligue 1. Pour rappel, l’arrière brésilien de l’OL avait été auteur d’un tacle par-derrière sur Ilan Kais Kebbal.

Lisez aussi sur l’OL :

Mercato OL : Endrick à Lyon ? La réponse de Kang

À voir

Mercato OM : Gros coup en vue, Robinio Vaz annoncé au Real

OL : Paris FC renverse Lyon, Greif passe aux aveux

Mercato : L’OL négocie un deal incroyable en Espagne !