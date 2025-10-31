PSG Mercato : Akliouche ou Mora pour remplacer Désiré Doué ?

Avec la blessure de Désiré Doué, le PSG pourrait recruter pour renforcer son secteur offensif. Les noms de Maghnes Akliouche (Monaco) et Rodrigo Mora (Porto) reviennent ces derniers jours et Luis Enrique a tranché.

Mercato PSG : Désiré Doué remplacé cet hiver ?

Comme l’a confirmé le Paris Saint-Germain dans un point médical jeudi, Luis Enrique sera privé de Désiré Doué durant plusieurs semaines. Une mauvaise nouvelle qui a provoqué une réflexion au niveau de la direction sportive du PSG à deux mois du mercato hivernal. D’après PSG Inside Actus, le staff de Luis Enrique aurait clairement fixé sa priorité : un renfort offensif.

Et deux noms dominent la short-list des Rouge et Bleu : Maghnes Akliouche (Monaco) et Rodrigo Mora (Porto). Si le dossier Akliouche s’enlise, le conseiller sportif parisien serait prêt à revenir à la charge pour Rodrigo Mora, déjà ciblé l’été dernier. Cette fois, le FC Porto serait ouvert à discuter, un signal fort pour Luis Enrique, qui apprécie particulièrement le profil du jeune ailier portugais de 18 ans.

Lisez aussi : PSG : Désiré Doué, la blessure qui change tout !

À voir

Mercato OM : Gros coup en vue, Robinio Vaz annoncé au Real

Le coach espagnol veut un joueur capable d’apporter percussion et créativité derrière le trio Ousmane Dembélé, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia. Le club de la capitale reste attentif, prêt à foncer dès cet hiver si les négociations avancent dans le bon sens. Le poste offensif est plus que jamais une priorité absolue depuis la grave blessure de Désiré Doué, qui ne devrait plus rejouer cette année.

Entre Rodrigo Mora et Maghnes Akliouche, le prochain mercato hivernal s’annonce mouvementé à Paris. Les deux joueurs étaient valorisés par leur club entre 70 et 80 millions d’euros, mais Luis Campos pourrait négocier un rabais cet hiver. Pas si vite, selon les dernières informations en provenance de l’hexagone.

Le Paris SG ne remplacera pas Désiré Doué

En effet, le journal Le Parisien annonce dans son édition du jour que la longue absence de Désiré Doué ne changera pas les plans du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato de janvier 2026. Le staff de Luis Enrique espère récupérer son numéro 14 au plus tard début janvier, et ainsi le préparer au mieux pour la seconde moitié de saison.

En interne, Luis Campos et Luis Enrique ne jugent donc pas nécessaire de recruter un nouveau milieu offensif pour pallier l’indisponibilité de l’international français de 20 ans, et ainsi empiler les joueurs au moment où Doué sera de retour. Pour autant, cela ne signifie pas que le PSG ne recrutera pas cet hiver. Surtout si Lucas Beraldo quitte le navire parisien pour aller chercher du temps de jeu dans un autre club.

Lire aussi sur le PSG :

Le verdict tombe pour Désiré Doué ! L’espoir renait au PSG

À voir

OL : Le tacle sur Malick Fofana sanctionné lourdement

Catastrophe au Paris SG : Année terminée pour Désiré Doué ?

PSG : Le geste émouvant de Désiré Doué avant Strasbourg