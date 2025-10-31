Mercato OM : Gros coup en vue, Robinio Vaz annoncé au Real

Le talent et la précocité de Robinio Vaz à l’OM ne passent plus inaperçus. Des médias espagnols font même état depuis quelques heures d’un possible intérêt du Real Madrid pour le nouveau joyau marseillais.

Mercato OM : Robinio Vaz au Real Madrid, la rumeur est lancée

Âgé de 18 ans, Robinio Vaz a franchi un nouveau palier à l’Olympique de Marseille. Le jeune attaquant rayonne par son insouciance, sa fougue et son efficacité devant les buts. Les Marseillais ont même pu compter sur lui pour renverser le score face à Angers mercredi dernier.

Sorti du banc en seconde période, Robinio Vaz a signé un doublé permettant à l’OM de prendre l’avantage. Les Angevins sont tout de même parvenus à égaliser en fin de partie (2-2). Et même si ce match nul est frustrant pour Marseille, la performance de son nouveau joyau est saluée par tous.

Le natif de Mantes-la-Jolie est déjà à 4 buts et 2 passes décisives en 9 apparitions de Ligue 1 cette saison. Un tel talent attire forcément des regards. Le média espagnol Defensa Central lance même la rumeur : le Real Madrid surveillerait de très près l’évolution de Robinio Vaz à l’OM.

L’Olympique de Marseille a déjà tranché pour le Mbappé du Sud

Les recruteurs madrilènes verraient en lui un profil explosif, capable de s’imposer lors des grands rendez-vous. Juni Calafat, responsable du recrutement au Real Madrid, aurait même fait du jeune Marseillais l’une de ses cibles prioritaires. Au point où Robinio Vaz est surnommé par la presse espagnole le « Mbappé du Sud ».

Mais pour le moment, il n’y a rien de concret. Ce supposé intérêt des Merengues est à prendre avec prudence, sachant que la direction de l’OM a déjà résisté aux assauts de plusieurs clubs européens pour son crack l’été dernier.

De là à imaginer un transfert de Robinio Vaz au Real Madrid au terme de la saison semble peu probable. Le principal intéressé profite de l’absence d’Amine Gouiri pour glaner plus de temps de jeu sous le maillot phocéen.

