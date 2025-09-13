Coup dur au Barça: Flick confirme une catastrophe pour Yamal

À la veille du match contre Valence en Liga, Hansi Flick s’est présenté devant la presse ce samedi. L’entraîneur du Barça a donné des nouvelles de Lamine Yamal, touché durant la trêve internationale.
Barça forfait pour le match contre Valence
Ce samedi en conférence de presse, Hansi Flick a annoncé que Lamine Yamal ne sera pas dans le groupe du FC Barcelone pour la réception de Valence ce dimanche à 21 heures. Le technicien allemand craint même que son attaquant de 18 ans ne déclare également forfait pour le premier match de la Ligue des Champions contre Newcastle United jeudi prochain.
Ressentant des douleurs au niveau du pubis, le jeune international espagnol a disputé les deux matchs de la Roja contre la Bulgarie et la Turquie, lors des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Ce qui n’a pas été du goût de son entraîneur. Face à la presse, Hansi Flick s’en est pris à Luis de la Fuente et au staff de la sélection espagnole.
« Lamine Yamal ne sera pas disponible. Il est arrivé en équipe nationale avec des douleurs et ne s’est pas entraîné. On lui a donné des analgésiques pour l’aider à jouer. Ils menaient de trois buts à chaque match, et il a joué 73 et 79 minutes, sans pouvoir s’entraîner entre les matchs. Ce n’est pas prendre soin du joueur. Je suis très triste », a déclaré l’ancien manager du Bayern Munich.
Une semaine après la grosse colère du Paris Saint-Germain sur la gestion du cas Ousmane Dembélé par l'équipe de France, c'est au tour de l'entraîneur barcelonais de lever le ton pour dénoncer l'utilisation de Yamal en sélection.
Une absence prolongée de Lamine Yamal serait une véritable catastrophe pour les Blaugranas. Pour rappel, le milieu de terrain Frenkie de Jong, touché à une cuisse avec les Pays-Bas manquera lui aussi la rencontre de dimanche contre Valence.