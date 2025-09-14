Mercato OL : Révélation choquante de Georges Mikautadze !

Vendu à Villarreal dans les dernières minutes du mercato estival, Georges Mikautadze a dévoilé les coulisses de son départ surprise de l’OL.

Georges Mikautadze : « Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime »

Un an seulement après son retour dans son club formateur, Georges Mikautadze a été contraint de quitter l’OL lors du mercato estival. Pris dans les filets de la DNCG, le club olympien avait besoin de renflouer ses caisses pour éviter une relégation en Ligue 2. Les dirigeants n’ont donc pas eu d’autre choix que de répondre favorablement à la proposition de Villarreal pour recruter Mikautadze.

Le 1er septembre avant 20 heures, les deux clubs ont conclu le deal pour 31 millions d’euros et l’attaquant de 24 ans a quitté Lyon pour l’Espagne. Interrogé par le Canal Football Club ce dimanche, l’international géorgien a avoué avoir accepté de partir pour sauver le club grâce à son transfert.

"Je me suis sacrifié pour sauver le club que j'aime" 🤕



L'interview exclusive de Georges Mikautadze est à retrouver ce soir dans le CANAL Football Club dès 19h30 en clair sur CANAL+ 📺 pic.twitter.com/swaqjLtJlY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 14, 2025

« Il restait, on va dire, 4 ou 5 jours de mercato. On sait qu’il y avait une vente qui devait se faire, donc j’ai eu cette opportunité avec Villarreal », a expliqué Georges Mikautadze avant d’ajouter : « c’est comme ça que ça s’est passé, et assez rapidement. Donc ouais, on peut dire que je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime. »

Présent sur le plateau de l’After Foot sur RMC, Michael Gerlinger a expliqué pourquoi le choix s’est finalement porté sur Mikautadze, alors que c’est Malick Fofana qui était annoncé en Angleterre.

« On a parlé avec les deux joueurs. Michele (Kang, la présidente) aussi. Pour elle, c’était très important de savoir ce qu’ils pensaient. Malick avec son agent et sa famille nous a expliqué qu’il avait un projet sportif très clair. À la fin du mercato, on savait que le projet était de rester avec nous, au moins un an », a déclaré le directeur général de l’Olympique Lyonnais. Mikautadze a donc décidé de partir pour venir en aide à son tout premier club.