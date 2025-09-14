OM : Longoria sort du silence et règle ses comptes

Pablo Longoria a pris la parole dans La Provence, après un mercato tendu et un début de saison sous pression à Marseille. Le président de l’OM, cash et déterminé, a évoqué le dossier Rabiot, la Ligue des champions et répondu frontalement aux critiques d’Éric Di Meco.

OM : Rabiot, une page tournée à Marseille

L’affaire Adrien Rabiot a animé l’été olympien. Longoria, droit dans ses bottes, assume : « Rabiot ? C’est bien de refermer cette affaire et d’aller de l’avant. La situation est regrettable… Mais quand tu agis en suivant tes convictions et que tu es clair, il n’y a pas de regret. » Pour lui, l’échec du transfert ne doit pas être un boulet, mais une leçon de flexibilité.

Le président martèle la nécessité de s’adapter aux imprévus : « Le départ de Rabiot n’était pas prévu. Il faut s’adapter, ça demande de l’énergie. » Derrière le discours, un message limpide : l’OM avance, avec ou sans Rabiot.

Organisation et discipline : Longoria trace sa ligne

Face aux turbulences, Longoria insiste sur la structuration du club : « Chacun ses responsabilités ! Les joueurs doivent faire les joueurs, l’entraîneur doit faire l’entraîneur… Lorsqu’il y a un mélange, c’est le signe que le club est mal organisé », a martelé le dirigeant espagnol. Une piqûre de rappel à tous les étages du club.

Le dirigeant espagnol veut aussi éviter le relâchement aux grandes échéances : « Normalement, quand tu te qualifies en Ligue des champions, tu t’attends à ce que l’équipe donne tout… On a essayé de mettre de la discipline et de la rigueur pour que l’ensemble soit plus stable. »

Ligue des champions : lucidité et ambition

Interrogé sur les objectifs européens de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria reste prudent : « Notre objectif fondamental est une deuxième qualification consécutive… On veut profiter de la compétition, être compétitif, mais je ne veux pas mettre ce type de pression sur l’équipe. »

Pourtant, l’enthousiasme est là, surtout avec le Real Madrid en ouverture : « On va commencer par le Real. C’est pour aller au Bernabeu et jouer ce type de matches que tu veux disputer cette compétition. » L’Espagnol assume le défi avec un mélange de respect et d’excitation.

Di Meco visé, Longoria piqué au vif

La sortie médiatique d’Éric Di Meco n’a pas laissé Longoria indifférent. Le président réplique sèchement : « J’ai entendu. Ça ne me fait pas de mal. Mais insinuer qu’il y a des délits, je trouve ça grave et je ne le tolère pas ». En quelques phrases, Longoria a remis l’église au milieu du village. Cash, ferme et sans détour, il a prouvé que malgré la tempête, il reste le capitaine d’un navire olympien en quête de stabilité et d’ambition.