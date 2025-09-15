Mercato OL : Un attaquant de pointe proche de signer ?

L’attaque de l’OL commence par trembler après le départ de Georges Mikautadze lors du mercato estival. Un autre avant-centre doit arriver.

Stade Rennais vs OL : Lyon s’écroule en fin de match au Roazhon Park

Clôture de la 4e journée en Ligue 1. L’OL voulait confirmer sa bonne dynamique. Mais à Rennes, tout a basculé après l’expulsion de Tyler Morton. Résultat, une défaite 3-1. Paulo Fonseca avait choisi la continuité. Même onze que contre l’OM avant la trêve. Pas de vrai numéro 9. Khalis Merah et Corentin Tolisso devaient apporter le danger devant.

Le ton était donné très vite. À la 10e minute, Tolisso testait déjà Samba. Quatre minutes plus tard, il ouvrait le score. Maitland-Niles déposait un centre parfait, le capitaine lyonnais plaçait une tête croisée imparable. 0-1. Et une célébration façon Lacazette, flûte invisible à la main. Juste avant la pause, Merah avait l’occasion de tuer le match. Seul face au gardien, il s’y reprenait deux fois, sans succès. Lyon menait, mais la marge restait mince.

Après la mi-temps, le rythme baissait. Fofana, étouffé par la défense rennaise, ne trouvait pas d’espace. Le milieu lyonnais multipliait les erreurs techniques. Karabec, lui, manquait le break : crochet brillant, frappe ratée. Puis la bascule. Morton perdait un ballon. Il taclait un Rennais par derrière. Carton rouge évident, 75e minute. Lyon à dix. Le châtiment arrivait vite. Rouault égalisait à la 80e, profitant d’un ballon mal dégagé. Premier but encaissé par Descamps cette saison.

Dans le temps additionnel, Meïté transformait le match en cauchemar. Percée sur l’aile, centre tendu, cafouillage. 2-1. Et dans la foulée, une tête victorieuse. 3-1. Lyon craque, Rennes exulte. Prochain rendez-vous vendredi, contre Angers. Avec, cette fois, l’obligation de mieux faire. Et la direction de Lyon doit s’activer pour recruter un vrai numéro 9. Depuis le départ de Georges Mikautadze cet été, la direction de l’OL n’a pas encore trouvé un avant-centre talentueux pour compenser le vide. L’urgence est là.