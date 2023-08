Après l’arrivée d’Iliman Ndiaye, deux nouvelles recrues sont attendues à l’OM. Et c’est le président Pablo Longoria lui-même qui a vendu la mèche.

Mercato OM : Deux recrues se rapprochent, Pablo Longoria met le feu à Marseille

La révolution est en marche à l’Olympique de Marseille. Sous la houlette de Pablo Longoria et de son directeur sportif Javier Ribalta, le club phocéen a déjà enregistré l’arrivée de six recrues de grande envergure. Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye ont rejoint l’effectif marseillais. Ce recrutement ambitieux vise clairement à renforcer l’équipe marseillaise et à renouer avec le succès, après une saison en dents de scie marquée par une décevante 3e place en Ligue 1.

Cette vague d'arrivées de joueurs de qualité ravit évidemment les supporters marseillais qui voient d'un bon œil les ambitions de leur équipe pour la saison à venir. L'OM est visiblement déterminé à retrouver les sommets du football français et européen. Pour autant, le mercato estival n'est pas encore terminé pour les Marseillais. Alors que le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions approche à grands pas, la direction phocéenne continue de travailler d'arrache-pied pour attirer les derniers renforts nécessaires.

Selon les informations dévoilées par l’insider Marwan Belkacem, Pablo Longoria s'est même entretenu hier avec des groupes de supporters afin de les rassurer sur ce point. Le président de l’OM a annoncé que deux autres recrues étaient attendues avant la clôture du mercato.

Il faudra aussi dégraisser l’effectif marseillais

Pour le moment, les priorités de l’OM sont le recrutement d’un nouveau latéral et d’un défenseur central afin d’être plus compétitif pour la saison à venir. Si les noms des cibles potentielles n'ont pas été précisés, il est clair que les dirigeants marseillais ne ménagent pas leurs efforts pour réaliser des coups intéressants sur le marché des transferts. Les supporters peuvent donc s'attendre à voir au moins deux nouvelles recrues débarquer à Marseille dans les jours à venir.

Quoi qu’il en soit, un tel recrutement aura forcément des répercussions sur les finances de l’OM. Le club phocéen devra aussi penser à se séparer de quelques joueurs afin de réduire sa masse salariale. La direction marseillaise s’est déjà enlevé une épine du pied en officialisant la rupture de contrat de Dimitri Payet.

Cengiz Under devrait lui aussi quitter le navire marseillais. Un accord aurait été conclu entre l’OM et Fenerbahçe pour son transfert à hauteur de 12 millions d’euros, ce qui représente une belle vente pour le club phocéen. D’autres départs devraient suivre. Il faudra aussi régler le cas des indésirables, comme Jordan Amavi, Konrad de la Fuente et Pol Lirola, qui se rapprochent de la porte de sortie. La suite du mercato promet donc d’être très mouvementée à Marseille.