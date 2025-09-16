Mercato : L’OM a tenté de garder Rabiot, l’aveu choc tombe

Le départ d’Adrien Rabiot continue d’animer l’actualité de l’OM. Le directeur sportif Medhi Benatia a livré sa version des faits, avec des confidences inattendues. L’Olympique de Marseille a tenté une réconciliation en interne.

Mercato : Les confidences surprenantes de Medhi Benatia sur Adrien Rabiot

Adrien Rabiot a quitté l’Olympique de Marseille cet été, au terme d’un mercato très agité. Le milieu de terrain français a en effet été mis à en vente par l’OM suite à sa bagarre avec Jonathan Rome. Un comportement inadmissible pour la direction marseillaise. Cette dernière a jugé bon de se séparer des deux joueurs. L’attaquant anglais a filé à Bologne, tandis que le milieu de terrain a rejoint l’AC Milan.

Dans les colonnes du journal Le Monde, Medhi Benatia a accepté de revenir cette affaire avec franchise. Le directeur sportif de l’OM a été l’un des grands artisans de la venue d’Adrien Rabiot en septembre dernier. Les deux hommes entretiennent jusqu’ici une relation très forte. « Je suis très proche d’Adrien, que j’aime beaucoup », a-t-il déclaré. Cependant, tout a « dégénéré quand sa famille s’en est mêlée ».

L’OM a tenté de le réintégrer dans le groupe

Le point de non-retour semblait atteint. La direction de l’OM ayant alors décidé de se séparer d’Adrien Rabiot. Medhi Benatia laisse entendre par ailleurs que le club a tenté d’éviter le départ de l’ancien Parisien. « Soit Adrien se décidait de faire ce qu’il fallait pour qu’on puisse le réintégrer, soit on facilitait les choses pour qu’il aille ailleurs ». C’est finalement la deuxième option qui a été choisie.

Le joueur de 30 ans estimait « avoir fait le maximum » pour recoller les morceaux. Cette absence d’excuses a visiblement accéléré son départ. Medhi Benatia aurait aimé que ces évènements se terminent de « de façon différente ». Hélas, l’ancien joueur de la Juventus est retourné en Serie A, cette fois-ci sous les couleurs milanaises..