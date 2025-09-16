PSG – Atalanta : Luis Enrique fait une annonce inquiétante !

Quelle attaque du PSG face à l’Atalanta Bergame mercredi soir au Parc des Princes dans le cadre de la première journée de la Ligue des Champions ? Luis Enrique n’a pas vraiment rassuré les fans parisiens à la veille de ce match.

Luis Enrique confirme pour Lee, mais pas pour Kvaratskhelia

Invaincu en championnat depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain espérait lancer sa campagne européenne de la plus belle des manières ce mercredi soir devant son public du Parc des Princes, à l’occasion de la première journée de la Ligue des Champions. Mais voilà que les blessures ont compliqué la tâche aux Rouge et Bleu.

Durant la trêve internationale, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont été blessés et seront absent durant six semaines. Dimanche face au RC Lens pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1, Lucas Beraldo, Kang-In Lee et Khvicha Kvaratskhelia ont rejoint à leur tour l’infirmerie du PSG.

Dans son point médical d’avant-match, le PSG a annoncé ce mardi que « Ousmane Dembélé et Désiré Doué poursuivent les soins », tandis que Lucas Beraldo « reste en soins en raison d’une entorse à la cheville gauche » contractée face au Racing Club de Lens. Également touché contre les Sang et Or, le milieu offensif sud-coréen Kang-In Lee a repris l’entraînement collectif ce mardi et devrait donc être dans le groupe pour affronter l’Atalanta Bergame.

Le journaliste Fabrice Hawkins et d’autres sources concordantes ont annoncé que malgré « le coup reçu dimanche, Khvicha Kvaratskhelia pourrait débuter contre l’Atalanta si ses sensations sont bonnes. » Sauf que l’entraîneur du PSG ne semble pas totalement certain de pouvoir compter sur l’attaquant géorgien de 24 ans demain soir face aux Italiens.

Présent en conférence de presse, Luis Enrique a notamment déclaré : « Kang-In Lee, c’est sûr, il sera disponible. Pour Kvara, il faut attendre d’avoir sa sensation après l’entraînement. » Avec les absences de Dembélé et Doué, un forfait de Kvaratskhelia serait un vrai coup dur pour l’équipe parisienne.