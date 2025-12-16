PSG : Après le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé encore couronné

La FIFA organisait ce mardi la cérémonie des trophées The Best. Un rendez-vous au Qatar, où le PSG et Ousmane Dembélé ont encore été mis à l’honneur.

PSG : Ousmane Dembélé élu The Best de l’année 2025

Déjà lauréat du Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a devancé Kylian Mbappé et Lamine Yamal dans la course au trophée The Best remis ce mardi soir par la FIFA. L’attaquant du PSG est bien le meilleur footballeur du monde cette année. Trois mois après avoir reçu le Ballon d’Or, l’international français de 28 ans a reçu ce prix des mains d’Alessandro Del Piero, légende du football italien.

Lisez aussi : PSG : Ousmane Dembélé présent face à Tottenham ? Le verdict

À voir

Prud’hommes : Le PSG perd contre Mbappé, pas contre Hamraoui

Auteur d’une saison dernière impressionnante, qui a permis au PSG de remporter la Ligue des champions face à l’Inter Milan (5-0), Ousmane Dembélé s’offre un nouveau trophée prestigieux. Forcément, le natif de Vernon est heureux.

« Je voulais remercier tous mes coéquipiers. Le travail paye. Je remercie ma famille, le club du PSG avec lequel on a fait une année fantastique. Merci à Gianni Infantino, j’ai reçu votre message le jour de mon anniversaire. J’espère revenir encore une fois l’année prochaine », s’est réjoui le numéro 10 du Paris Saint-Germain depuis la scène de la cérémonie The Best.

#TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Au cours de cette même cérémonie organisée par la FIFA ce mardi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a été sacré meilleur entraîneur de l’année 2025. Cette récompense vient couronner une saison historique pour Luis Enrique et le PSG, qui a remporté cinq trophées en un an, dont la première Ligue des Champions de l’histoire du club.

Il pourrait d’ailleurs conclure l’année avec un sixième trophée en finale de Coupe intercontinentale demain soir contre les hommes de Filipe Luis. Le manager parisien, déjà lauréat de ce prix lors de la cérémonie du Ballon d’Or, a été récompensé devant Hansi Flick, champion d’Espagne avec le Barça, comme Arne Slot, sacré champion d’Angleterre pour sa première saison à la tête de Liverpool.

À voir

OM : Pavard sanctionné, la tension explose en interne !

Enzo Maresca, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea, Mikel Arteta, Roberto Martinez, vainqueur de la Ligue des Nations, et Javier Aguirre, vainqueur de la Ligue des Nations de la Concacaf en mars avec le Mexique, étaient également nommés. Mais ce n’est pas tout. En plus de Dembélé et Enrique, plusieurs Parisiens ont été récompensés.

Luis Enrique: #TheBest FIFA Men's Coach 2025! 👔 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Lisez aussi : Transfert raté à l’OM : Ousmane Dembelé impliqué !

En effet, Vitinha, Willian Pacho, Achraf Hakimi et Nuno Mendes accompagnent Ousmane Dembélé dans le 11 type de la saison. Gianluigi Donnarumma, transféré à Manchester City l’été passé, a été élu meilleur gardien de l’année 2025.

Lire aussi sur Ousmane Dembélé

PSG : Ousmane Dembélé présent face à Tottenham ? Le verdict

Deschamps lance un message au PSG pour Ousmane Dembélé

À voir

Mercato ASSE : Wilfried Nancy déjà sur la sellette au Celtic

Mercato : Le PSG répond sèchement au clan Ousmane Dembélé !