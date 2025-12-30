Mercato OM : Benatia déçu, une pépite marocaine lui échappe

À l’approche du mercato hiverna, le directeur sportif de l’OM subit une grosse désillusion. Medhi Benatia voit l’un de ses dossiers phares lui filer entre les doigts.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria et Mehdi Benatia planchent depuis plusieurs semaines sur le recrutement d’un latéral gauche. Et parmi les pistes explorées en interne, celle menant à Souffian El Karouani figure en tête de liste.

L’international marocain a réalisé une première partie de saison impressionnante avec Utrecht. Ses 3 buts et 15 passes décisives en 29 matchs disputés font de lui le défenseur le plus prolifique du continent. Le joueur de 25 ans s’impose comme l’un des éléments les plus en vue à son poste.

Cela a rapidement alerté Mehdi Benatia et la cellule de recrutement de l’OM. Sauf que les responsables phocéens sont finalement devancés sur ce gros coup. Souffian El Karouani se dirigeant vers une destination inattendue : l’Allemagne.

L’Eintracht Francfort prend les devants pour son transfert

Le journaliste Ekrem Konur rapporte que l’Eintracht Francfort a fait une intrusion fracassante dans ce dossier, formulant une offre concrète pour le latéral gauche marocain. Même si le montant n’a pas encore fuité, les discussions entre les deux écuries seraient en bonne voie.

D’autres prétendants, tels que Fenerbahçe, Besiktas tenteraient aussi de l’attirer en Turquie. Le FC Porto, PSV Eindhoven, West Ham, ou encore la Lazio Rome suivent également l’évolution du dossier. La bataille pour Souffian El Karouani est loin d’être terminée.

