PSG Mercato : Luis Enrique réclame un flop du Real Madrid !

Le PSG n’a pas oublié le nom de Franco Mastantuono. Malgré le choix du prodige argentin de rejoindre le Real Madrid l’été dernier, Luis Enrique estime que la porte peut se rouvrir et compte sur son faible temps de jeu au Real Madrid pour l’attirer cet hiver.

Très chaud l’été dernier sur le dossier Franco Mastantuono, le PSG avait vu le Real Madrid rafler la mise pour près de 45 millions d’euros. Une énorme déception pour Luis Enrique et Luis Campos, convaincus que le milieu de terrain argentin cochait toutes les cases du projet parisien. Six mois plus tard, le contexte a changé : temps de jeu limité, adaptation compliquée et concurrence féroce à Madrid.

De quoi relancer l’intérêt du Paris Saint-Germain, prêt à tenter un nouveau coup. En interne, Luis Enrique pousserait clairement pour tenter l’opération, selon Defensa Central. L’entraîneur espagnol verrait en Mastantuono un profil idéal pour dynamiser son attaque et apporter cette touche de créativité qui manque parfois.

Le Champion de France et d’Europe en titre aurait un plan clair : patienter et profiter d’une éventuelle frustration sportive si le temps de jeu reste limité. Luis Enrique considère Mastantuono comme « très intéressant » pour son projet et serait prêt à bondir au moindre signe d’ouverture.

Le PSG serait même prêt à « pardonner » l’affront de l’été dernier, tant le profil est jugé stratégique pour renforcer la créativité entre les lignes. Le Paris Saint-Germain serait donc prêt, à l’affût de la moindre ouverture, même si le dossier s’annonce explosif.

Franco Mastantuono bloqué par le Real Madrid ?

Malgré un temps de jeu réduit, Franco Mastantuono garde la confiance de la direction des Merengues. À tel point que selon Defensa Central assure que Florentino Pérez, président du Real Madrid, a « définitivement fermé la porte à un départ de l’Argentin et n’envisage pas cette possibilité. »

Toutefois, la source ibérique précise qu’en cas de grosse offre, les pensionnaires du Santiago Bernabeu pourraient se résoudre à ouvrir la porte à Franco Mastantuono, sauf pour un départ au PSG, un scénario inenvisageable pour Florentino Pérez qui ne souhaite pas faire cette fleur à Nasser Al-Khelaïfi.

