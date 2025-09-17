PSG-Atalanta : Juric encense Enrique et prévient le PSG !

Au Parc des Princes, ce mercredi soir, l’Atalanta Bergame défiera le PSG. L’équipe italienne est motivée, concentrée et prête à saisir toute faiblesse.

Atalanta vs PSG : Juric admire Luis Enrique et promet un duel intense

Le PSG retrouve la Ligue des Champions ce mercredi soir. Le club de la capitale a été sacré Champion d’Europe la saison dernière après la finale contre l’Inter Milan. L’équipe parisienne avait impressionné l’Europe entière. Ivan Juric, l’entraîneur de l’Atalanta, a observé ce collectif et ne cache pas son admiration.

En conférence de presse, Juric a encensé l’ogre parisien. Mais les Italiens ne sont pas venus à Paris pour observer, mais ils vont mettre en difficulté le Paris SG. Pour lui, la défense devra être parfaite. Chaque joueur devra rester concentré et réactif. « Le PSG a très peu de faiblesses, mais elles sont là et nous allons essayer de les exploiter. Nous devrons être parfaits en défense », a déclaré le coach de la Dea.

Le technicien italien évoque aussi Luis Enrique. Il se souvient du style de football proposé par l’Espagnol l’année dernière, différent et innovant. Juric apprécie cette approche et le souligne. Selon lui, l’Asturien est un grand innovateur, capable de transformer le jeu et d’imposer son style. « Luis Enrique est un excellent entraîneur. L’année dernière, il a proposé un style de football différent que j’ai beaucoup apprécié. C’est un grand innovateur », a-t-il ajouté.

Pour préparer le duel, Juric analyse minutieusement le PSG. Il observe les transitions rapides, la qualité technique et la capacité collective. Chaque détail compte. Le coach mise sur la rigueur, l’organisation et la discipline. Il sait que le moindre faux pas pourrait être fatal face à une équipe de cette qualité.