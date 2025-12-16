Mercato ASSE : Wilfried Nancy déjà sur la sellette au Celtic

Wilfried Nancy, la cible principale de l’ASSE pour l’après Eirik Horneland, pourrait à nouveau être libre. Il fait des débuts catastrophiques au Celtic Glasgow.

ASSE Mercato : Jusqu’à quand Horneland restera en poste ?

Kilmer Sports Ventures garde sa confiance à Eirik Horneland, dont l’équipe est pourtant fébrile défensivement et manque de régularité. L’ASSE a perdu 4 matchs et a concédé un nul face au dernier de la Ligue 2, lors des 8 dernières journées de championnat. Et ce n’est pas tout ! Les Verts possèdent la 3e plus mauvaise défense avec 25 buts concédés en 17 matchs.

Avant le match de Coupe de France contre l’OGC Nice, l’on se demande jusqu’à quand les responsables du groupe canadien vont-ils maintenir leur confiance au technicien norvégien ?

Attendront-ils que l’AS Saint-Etienne soit éjectée du podium pour réagir ?

Wilfried Nancy, 3 défaites consécutives avec le Celtic

Entre temps, Wilfried Nancy, la priorité de KSV pour remplacer Eirik Horneland, est en difficulté au Celtic Glasgow. Nommé le 4 décembre dernier, il s’est engagé avec le club écossais jusqu’en juin 2028. Mais il a enregistré trois défaites consécutives. La première contre Heart of Midlothian (1-2) à Celtic Park en championnat. La deuxième face à l’AS Rome (0-3) en Ligue Europa et la troisième contre Saint-Mirren (3-1) en finale de la League Cup.

Ces revers ont attisé la colère des fans du Celtic. Le technicien franco-canadien est donc déjà sous pression. Selon les informations de Sky Sports, la direction du club aurait demandé au nouvel entraîneur de changer sa méthode de travail.

Cette même source indique qu’il a accepté de revoir son système défensif. Toutefois, Wilfried Nancy ne serait pas prêt à se laisser influencer dans son travail. A en croire le média, il préférerait être limogé que de se voir dicter son travail.

Wilfried Nancy bientot limogé à Glasgow ?

Les Celts se déplacent sur le terrain de Dundee United, mercredi, avant de recevoir Aberdeen, dimanche. Ces deux rencontres s’annoncent cruciales. Elles pourraient sceller le sort de l’ancien manager de Columbus Crew (Major League Soccer) en cas de défaites.

L’ASSE serait attentive à la situation de Wilfried Nancy en Écosse. Si ce dernier se retrouve libre de tout engagement, le club stéphanois pourrait sauter sur l’opportunité, après deux tentatives avortées de le recruter.

