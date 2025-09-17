LOSC : Samuel Umtiti balance une confession étrange !

Sans club depuis son départ du LOSC, Samuel Umtiti a finalement décidé de raccrocher les crampons.. Mais l’annonce de sa retraite anticipée est accompagnée d’un une étrange confidence.

La fin de carrière de Samuel Umtiti, une décision mûrie au LOSC

C’est la fin d’une ère pour Samuel Umtiti. Le Français a officialisé ce lundi la fin de sa carrière professionnelle à seulement 31 ans. L’annonce a été faite sur OL TV. Et elle met un terme à un long parcours marqué par un triomphe au Mondial 2018 et une succession de blessures. L’ancien Lyonnais l’avoue lui-même, l’idée d’arrêter le football lui est venue dès sa première saison au LOSC.

Lire aussi : Visite XXL à l’OL : Samuel Umtiti fait son retour !

Cette confession lève le voile sur les souffrances endurées par le défenseur central, usé par les soucis physiques. « C’est quelque chose auquel je pensais depuis un an et demi », confie-t-il. Cet aveu surprenant, surtout quand on sait l’espoir qu’avait suscité son retour en France. « Mais bon, je venais de me faire opérer et le club où j’étais, le LOSC, m’a soutenu et m’a aidé. Je me devais aussi pour eux d’aller jusqu’au bout », a-t-il ajouté,

Il débute une nouvelle carrière loin des terrains

Samuel Umtiti reste très reconnaissant envers la direction de Lille OSC, qui lui a offert une dernière chance. Cette décision mûrement réfléchie est le résultat d’un combat mental et physique de longue haleine. « Mentalement, ça a été dur ces dernières années », a-t-il reconnu. Son corps était miné par des blessures au genou, et il a fini par dire stop. « À un moment donné, le corps et la tête disent stop », avec une sincérité rare.

À voir

Scandale Real-OM : De Zerbi s’emporte, Xabi Alonso réplique

Lire aussi : Mercato : Umtiti quitte le LOSC, grosse peur pour la suite

Toutefois, Samuel Umtiti ne quitte pas le monde du football. L’Equipe assure que l’ancien Barcelonais va se reconvertir en consultant pour DAZN. Il commentera des matchs de Serie A, un championnat qu’il connaît bien. Le champion du monde 2018 ayant évolué à Lecce dans le passé. Après son départ du LOSC, le natif de Yaoundé va donc débuter un nouveau chapitre, loin des terrains, mais toujours près du ballon rond. .