Mercato ASSE : Un expert en marketing renforce Saint-Etienne

Le mercato d’été est refermé, mais l’ASSE poursuit le renforcement de son organigramme. Un nouveau Directeur général adjoint en charge de la marque, du marketing et de la communication es nommé officiellement.

ASSE : Chambaz, nouveau DGA en charge de la marque, du marketing et de la communication

L’ASSE a enregistré l’arrivée de plusieurs responsables dans son organigramme cet été. Des experts ont renforcé la Direction sportive, le staff technique, ainsi que d’autres secteurs importants du club, notamment le pôle performances dirigé désormais par Donough Holohan, débarqué de Manchester United.

Ce mercredi, la Direction du club stéphanois a confirmé la nomination de Cedric Chambaz au poste de Directeur général adjoint (DGA) en charge de la marque, du marketing et de la communication.

« L’AS Saint-Etienne est très heureuse d’accueillir le nouveau Directeur Général Adjoint en charge de la Marque, du Marketing et de la Communication. Avec plus de vingt ans d’expérience internationale dans le digital, Cédric Chambaz revient dans sa région natale pour faire rayonner et développer l’image du club étoilé », a informé Kilmer Sports Ventures (KSV).

Cedric Chambaz, un expert en marqueting international

Ce nouveau changement est opéré à la suite des audits réalisés par le groupe canadien depuis son arrivée à la tête des Verts, afin de détecter les problèmes structurels (administratifs, organisationnels et sportifs) du club et d’y apporter des solutions.

Cedric Chambaz est doté d’une expérience internationale de plus de 20 ans. Les nouveaux dirigeants de l’ASSE comptent sur l’expertise et l’expérience du nouveau DGA pour poursuivre le développement du club stéphanois.

Pour rappel, il a travaillé chez Apple pendant sept ans, dont cinq en tant que Directeur marketing international. Cedric Chambaz avait aussi acquis de l’expérience chez Microsoft, notamment en tant que directeur de marketing international puis européen.