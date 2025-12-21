INFO Mercato : Kilmer Sports refuse 34mM€ à l’ASSE

Reléguée avec l’ambition de jouer les premiers rôles, l’ASSE ne survole pas la Ligue 2 comme certains l’imaginaient. Kilmer Sport Ventures et Ivan Gazidis n’ont pourtant pas lésiné sur les moyens pour offrir à Eirik Horneland une équipe compétitive.

Mercato ASSE : Kilmer Sports a bloqué deux cadres

À Saint-Étienne, l’hiver s’annonce brûlant, mais pas forcément agité. Alors que la logique voudrait que l’ASSE profite du mercato pour renflouer ses caisses, la direction semble prête à aller à contre-courant. Entre ventes ciblées, refus assumés et ambitions sportives affirmées, le club ligérien prépare un mois de janvier qui pourrait bien redéfinir sa trajectoire.

Un choix fort, validé en haut lieu, qui ne laisse personne indifférent. Deuxièmes du classement de Ligue 2 à l’approche de la mi-saison, les Verts restent toutefois dans le bon wagon, même si l’ESTAC a déjà pris une avance notable. Sous les ordres d’Eirik Horneland, le collectif affiche une certaine régularité, mais chaque point est disputé dans un championnat plus dense que prévu.

Dans cette situation, les dirigeants stéphanois refusent donc d’affaiblir l’équipe en vendant les meilleurs éléments. À seulement 17 ans, Djylian N’Guessan attise déjà les convoitises de grands clubs européens. En Angleterre, Chelsea aurait notamment formulé une première offre de 8 millions d’euros, jugée insuffisante par les dirigeants de l’ASSE.

En interne, la valorisation du jeune attaquant oscille plutôt entre 12 et 15 millions d’euros. Une somme conséquente pour un joueur aussi jeune, mais qui s’explique par son potentiel, son exposition internationale avec l’équipe de France U20 et le contexte actuel du marché.

L’ASSE mise sur une gestion raisonnée

Pour Kilmer Sport Ventures et Ivan Gazidis, cette vente pourrait devenir le pilier financier du mercato hivernal. Sauf que, selon les informations relayées par le journal L’Équipe, Ivan Gazidis et la direction de l’AS Saint-Étienne auraient décidé de fermer la porte à tout départ de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili cet hiver.

Pourtant, des offres estimées à 25 millions d’euros pour le Belge et 9 millions pour l’international géorgien pourraient arriver sur la table. Un refus qui représenterait potentiellement jusqu’à 34 millions d’euros non encaissés. Un chiffre vertigineux à l’échelle de la Ligue 2, mais qui traduit une volonté claire : ne pas déséquilibrer l’effectif en pleine course à la montée.

Surtout que la situation financière du club est désormais assainie. Le passage réussi devant la DNCG a offert une belle marge de manœuvre à Kilmer Sport Ventures. Plutôt que de multiplier les ventes, l’ASSE semble vouloir combiner ambition sportive et gestion raisonnée.

L’idée serait donc de s’appuyer sur la vente ciblée de N’Guessan pour financer l’arrivée de plusieurs renforts, sans toucher aux cadres actuels. Eirik Horneland pourrait ainsi accueillir jusqu’à quatre nouvelles recrues pour renforcer son groupe.

