Scandale Real-OM : De Zerbi s’emporte, Xabi Alonso réplique

Le Real Madrid s’est imposé ce mardi face à l’OM grâce un penalty controversé. Cette décision arbitrale a provoqué une vive réaction de Roberto De Zerbi. La réponse de Xabi Alonso n’a pas tardé.

OM : Roberto De Zerbi scandalisé par le penalty accordé au Real Madrid

L’Olympique de Marseille est enrage après sa défaite face Real Madrid (2-1) en Ligue des Champions. Les Olympiens ont livré une solide prestation collective sur la pelouse de Bernabeu. La Preuve ? L’équipe dirigée par Roberto De Zerbi a réussi à tenir tête au géant espagnol, ne concédant aucun but au cours du jeu.

Le score final ne reflète donc pas entièrement la prestation collective de l’OM. Surtout que le tournant du match vient d’un coup de sifflet litigieux. À dix minutes de la fin, Monsieur Irfan Peljto a sifflé un penalty controversé en faveur du Real Madrid. Kylian Mbappé s’est chargé de le transformer et offrir la victoire à son équipe.

Cette action décisive a suscité l’indignation du côté de l’Olympique de Marseille. Notamment Roberto De Zerbi qui a exprimé sa colère. « Le penalty n’est pas justifié. C’est honteux. Je l’aurais dit même si cela avait été dans mon sens », a-t-il lancé devant les médias. Beaucoup de supporters et observateurs sont du même avis.

La brève réplique de Xabi Alonso

L’entraîneur du Real Madrid n’a pas échappé à la question en conférence de presse. Xabi Alonso a logiquement été interrogé sur ce penalty litigieux. Sa réponse fût brève et directe. Il a d’abord feint l’ignorance en prétendant qu’il n’avait pas bien vu l’action. « Y-avait-il penalty sur la main de Medina ? Je n’ai pas vu beaucoup d’images de cette action », a-t-il lancé, avant de conclure sèchement que la chance avait cette fois-ci « tourné de leur côté ».

Cette réplique est perçue comme un signe de dédain. Xabi Alonso ayant quitté la salle juste après. Quoi qu’il en soit, ce succès du Real Madrid laisse un goût amer à l’OM. Les Olympiens ont vu leurs efforts réduits à néant par un penalty contesté. Cela soulève des questions sur l’arbitrage dans les compétitions européennes et met en exergue des tensions post-match.