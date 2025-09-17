PSG-Atalanta : La tension monte, des violences éclatent !

Le match de ce soir entre le PSG et l’Atalanta Bergame en Champions League est déjà sous sous haute tension. Des incidents ont éclaté dans la capitale entre les supporters des deux équipes. Ce qui donne un climat tendu autour de ce duel.

PSG vs Atalanta : Une soirée sombre à la vieille du match

La France de football se remet à peine de la défaite de l’OM face au Real Madrid (2-1). Mais un autre grand rendez-vous européen se profile déjà. Le Paris Saint-Germain sera ce mercredi soir face à l’Atalanta Bergame pour la première journée de la Champions League UEFA. Les Champions en titre comptent débuter cette campagne européenne par une victoire à domicile.

L’excitation autour de ce choc européen a cependant été entachée par de sérieux incidents. La veille du PSG-Atalanta, des affrontements ont éclaté dans les rues de la capitale, notamment dans le 1er arrondissement. Le journal Le Parisien rapporte que ces altercations violentes ont eu lieu dans le secteur du Forum des Halles et de Beaubourg. Elles impliquaient des supporters des deux équipes.

Des supporters encagoulés interpellés par la Police

Ces troubles ont nécessité une intervention rapide des forces de l’ordre. Celles-ci ont procédé à l’interpellation de 19 supporters de l’Atalanta Bergame. Certains d’entre eux, cagoulés, ont été placés en garde à vue. Ces individus interpellés manqueront évidemment le match de ce soir au Parc des Princes.

Ce débordement est préoccupant. Sachant que les supporters de l’Atalanta sont sous le coup d’une interdiction de déplacement pour trois matchs en Serie A suite à de précédents incidents. Malgré cela, leur venue à Paris a été autorisée. Aucun contentieux majeur n’existant entre les deux groupes de supporters. Les deux clubs espèrent donc que le reste de la soirée se déroulera dans le fair-play et la passion du sport.