FC Barcelone : Coup dur pour Lamine Yamal avant Newcastle !

La récente très internationale a laissé des traces inquiétantes du côté du FC Barcelone. Son jeune attaquant Lamine Yamal n’est toujours pas remis de sa blessure et manquera le choc de ce jeudi contre Newcastle en Ligue des champions.

Barça : Hansi Flick devra faire sans de Lamine Yamal, blessé

Le FC Barcelone entame sa campagne de Ligue des champions avec une mauvaise nouvelle : l’absence de son prodige, Lamine Yamal, est confirmée. L’attaquant de 18 ans est forfait pour le match de jeudi face à Newcastle. Il souffre d’une « blessure à l’aine », survenue avec la sélection d’Espagne durant la trêve internationale.

Lire aussi : FC Barcelone : Lamine Yamal recadre sèchement Hansi Flick

L’entraîneur Hansi Flick avait d’ailleurs exprimé son mécontentement quant à la gestion de la blessure de son joueur par la Roja. Il a reproché à l’équipe nationale d’avoir fait jouer Yamal malgré une douleur persistante à la cuisse. « Ce n’est pas prendre soin du joueur », a-t-il fustigé. Le coach du Barça dénonçait le fait que son jeune attaquant ait joué de longues minutes, alors qu’il n’avait pas pu s’entraîner entre les rencontres avec l’Espagne.

Incertain aussi pour la réception du Paris Saint-Germain

Cette lésion a déjà entraîné l’absence de Lamine Yamal lors de la large victoire du Barça contre Valence (6-0), le week-end dernier en Liga. En plus de ce revers, l’incertitude plane sur sa participation pour le choc face au Paris Saint-Germain le 1er octobre prochain. Sa longue absence poserait un défi majeur à Hansi Flick : trouver son digne successeur.

À voir

Frustré à Rennes, l’OL prépare sa réaction contre Angers

Lire aussi : Barça – PSG : Grosse alerte pour Lamine Yamal en LDC

Heureusement, le technicien du FC Barcelone peut se rassurer avec le retour de Frenkie De Jong, blessé à la cuisse avec les Pays-Bas. Marc Bernal a aussi effectué son grand retour dans le groupe après plus d’un an d’absence. Fermín Lopez, Raphinha et Robert Lewandowski en grande forme pourraient aussi compenser l’absence du prodige espagnol.