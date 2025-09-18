Grosse annonce à l’OM : l’après-Rabiot est enfin assuré !

L’OM a vécu une fin de mercato mouvementée, marquée par le départ brusque d’Adrien Rabiot à l’AC Milan. Mais le club phocéen a su réagir avec un choix judicieux au milieu de terrain.

Mercato : L’OM transforme le départ d’Adrien Rabiot en opportunité

C’est un secret pour personne : Adrien Rabiot a quitté l’OM dans des circonstances rocambolesques. Le milieu de terrain a été poussé au départ suite à son altercation avec Jonathan Rowe dans les vestiaires. Cette bagarre a éclaté à l’issue de la défaite à Rennes et a plongé le club dans une crise sans précédent.

Face à cette situation, la direction de l’OM a décidé de se séparer de deux joueurs. Cela a brutalement mis fin à leur aventure à Marseille. L’Anglais a filé à Bologne, tandis qu’Adrien Rabiot a signé l’AC Milan pour 10 millions d’euros. Son transfert à contraint l’OM à trouver son remplaçant de toute urgence, à quelques heures de la fermeture du mercato.

Matt O’Riley, la bonne pioche pour Marseille

Plusieurs étaient explorées pour ce poste. Mais les recruteurs marseillais ont finalement réalisé une opération express en recrutant Matt O’Riley. Le milieu de terrain danois est prêté par Brighton. La Provence l’annonce d’ailleurs, l’OM est convaincu d’avoir « fait le bon choix » pour l’après-Rabiot. Si son départ forcé a été un coup dur pour le club, il a cependant permis l’arrivée de ce nouveau talent.

Les dirigeants sont convaincus que Matt O’Riley est le milieu qu’il fallait pour l’OM. Le choix de Roberto De Zerbi de le titulariser face au Real Madrid, au détriment d’Angel Gomes, a surpris plus d’un. Pourtant, sa titularisation montre la confiance que le coach italien a en sa nouvelle recrue.

Le Danois réalise d’ailleurs des débuts intéressants sous les couleurs phocéennes. Reste à savoir si l’intuition de la direction marseillaise se confirmera dans les mois à venir. Une seul chose est sûre pour le moment : le passage de Matt O’Riley à l’OM est temporaire. Son prêt ne comportant aucune option d’achat, il devrait retourner à Brighton à l’issue de l’exercice en cours.