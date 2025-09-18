Panique au PSG : Les premières nouvelles tombent pour Neves

Sorti sur blessure face à l’Atalanta Bergame mercredi soir, Joao Neves a rejoint l’infirmerie du PSG. Le joueur de 20 ans s’est blessé à la cuisse, mais peu d’informations ont filtré pour le moment.

PSG : Luis Enrique craint le pire pour Joao Neves

L’hécatombe continue pour le Paris Saint-Germain. Si les hommes de Luis Enrique enchaînent les victoires en ce début de saison et ont largement dominé l’Atalanta Bergame (4-0), mercredi soir, en Champions League, Joao Neves a dû quitter la pelouse du Parc des Princes peu avant l’heure de jeu après avoir ressenti une gêne derrière la cuisse gauche, selon L’Équipe.

Lisez aussi : PSG : Mauvaise nouvelle, le Paris SG tremble pour Joao Neves

À voir

Mercato PSG : 70M€, Enrique attend un remplaçant du Barça !

Le milieu de terrain portugais n’est pas sorti sur civière, certes, mais cela ne veut rien dire, surtout après sa sortie de son entraîneur. En effet, après le coup de sifflet final de l’arbitre de la rencontre, Luis Enrique n’a pas caché son inquiétude suite à la nouvelle blessure enregistrée dans ses rangs.

« Joao ? On ne sait pas encore, il faudra faire des examens demain (jeudi) ou après-demain », a déclaré le technicien espagnol, qui laisse donc planer le doute sur sa présence de l’ancien milieu de terrain du Benfica Lisbonne dimanche soir, en clôture de la cinquième journée de Ligue 1 contre l’Olympique de Marseille.

Lisez aussi : Transfert de João Neves, Luis Campos salué pour son coup de génie

À voir

ASSE : Après Lucas Stassin, un autre crack fait sensation !

De son côté, Nuno Mendes a également affiché son inquiétude face à l’hécatombe de blessés alors que les matches s’enchaînent. « On a beaucoup de matches, beaucoup de blessures, c’est compliqué à gérer », a concédé le latéral gauche du PSG, avant d’ajouter un message d’optimisme : « on sait gérer notre préparation. Et on a des joueurs pour remplacer les blessés. On a une équipe forte, solide. »

Bien au-delà de la question de la disponibilité de Neves lors du Classique face à l’OM, dimanche, cette blessure – une nouvelle fois musculaire – interroge de nouveau sur les ressources athlétiques de ce groupe. La saison à 65 matches l’an dernier, avec une Coupe du Monde des Clubs disputée dans des conditions climatiques exigeantes et l’absence de préparation estivale, a des conséquences assez effrayantes sur le groupe du Paris Saint-Germain.

Lisez aussi : Mercato PSG : Deux géants s’attaquent à Joao Neves

À voir

Grosse annonce à l’OM : l’après-Rabiot est enfin assuré !

Le prochain communiqué du club de la capitale devrait donner plus de précision sur la gravité de la blessure de Joao Neves. En cas d’absence du jeune international portugais pour dimanche voire pour plusieurs semaines, Luis Enrique aura au moins cinq options au milieu : Vitinha, Ruiz, Zaïre-Emery, Kang-In Lee et Senny Mayulu, qui a joué en fausse pointe mercredi soir.