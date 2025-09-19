Arrivée surprise à l’OM : l’après-Quentin Merlin assuré !

Le départ de Quentin Merlin au Stade Rennais laissait un vide sur le côté gauche de l’OM. Mais le club dirigé par Pablo Longoria a su réagir en bouclant une arrivée surprise dans les ultimes heures du mercato.

Mercato OM : Emerson Palmieri fait oublier Quentin Merlin

Lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille n’a pas ménagé ses efforts pour se renforcer. Le club phocéen a même mis les bouchées doubles dans le sprint final en signature pas moins de quatre nouvelles recrues. L’une d’entre elles répond à une problématique majeur à l’OM : la succession de Quentin Merlin.

Le latéral gauche français s’est en effet engagé avec le Stade Rennais un peu plus tôt sur ce mercato. Son transfert a laissé un vide qu’il fallait vite à combler sur le flanc gauche de l’OM. Des supporters s’interrogeaient sur la capacité de leur direction à trouver son successeur à temps. La réponse est venue lors de l’ultime journée du mercato : Emerson Palmieri a débarqué à Marseille !

Le montant du deal est plus ou moins dérisoire. Environ 1 millions d’euros pour son transfert. A noter que l’Italo-brésilien a rejoint l’OM dans des circonstances particulières. La raison de son départ des Hammers ? Une situation compliquée, un temps de jeu quasi inexistant sous les ordres de Graham Potter. Une source interne au club londonien a même confié à La Provence qu’il était « tombé en disgrâce ».

Une belle affaire pour Marseille !

Emerson Palmieri won 8/8 ground duels at the Bernabeu vs Real Madrid last night.



West Ham sold him for less than £1m. pic.twitter.com/588nVYo8zf — Central (@WestHam_Central) September 17, 2025

Les Hammers l’avaient été invité à « trouver un club » avant la fin du mercato. Une occasion que les dirigeants de l’OM, Pablo Longoria et Medhi Benatia, ont vite saisie. Emerson Palmieri représente une solution de choix pour succéder Quentin Merlin. Champion d’Europe avec l’Italie et vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, son palmarès parle de lui-même. Ses débuts sous les couleurs phocéennes sont d’ailleurs prometteurs.

Sa prestation face au Real Madrid a été « encourageante ». Ce qui laisse présager de belles choses pour la suite. Roberto De Zerbi a non seulement trouvé un remplaçant à Quentin Merlin, mais il a aussi amélioré sa défense. Avec l’arrivée surprise d’Emerson Palmieri, l’OM pourrait bien avoir réalisé l’une des meilleures affaires de ce mercato. Le joueur de 31 ans devra poursuivre sur cette belle lancée.