INFO Mercato : L’OM sécurise déjà une pépite pour 2026 ?

Les dirigeants de l’OM n’ont pas abandonné l’idée de faire venir un nouveau numéro 10 à l’OM. Pablo Longoria et Medhi Benatia auraient même déjà une nouvelle stratégie pour attirer Mario Stroeykens d’Anderlecht.

Mercato : Le duo Longoria-Benatia insiste pour attirer Mario Stroeykens à l’OM

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria et Medhi Benatia, ne se reposent pas sur leur laurier. Malgré l’arrivée de 12 recrues cet été, les responsables phocéens préparent déjà un nouveau coup en Belgique. Leur objectif ? Recruter le milieu offensif Mario Stroeykens du RSC Anderlecht.

L’intérêt de l’OM pour le prodige belge de 20 ans ne date pas d’hier. Les Olympiens ont déjà tenté de le faire venir lors des deux derniers mercatos, en vain. Ils ont buté à chaque fois sur les exigences financières d’Anderlecht réclamant environ 20 millions d’euros pour son transfert. Ce montant a refroidi l’Olympique de Marseille et bien d’autres clubs intéressés.

Cependant, la donne a changé. Mario Stroeykens arrive au terme de son contrat en juin 2026. Cela joue désormais en défaveur d’Anderlecht. Le club belge est contraint de le vendre dès cet été, quitte à le voir partir gratuitement au terme de la saison en cours. Cette situation contractuelle a ravivé l’intérêt de l’OM à l’égard du jeune joueur.

Une nouvelle offensive programmé cet hiver

Le Petit OM le confirme, Pablo Longoria et Medhi Benatia comptent bien exploiter cette opportunité, que ce soit dès le prochain mercato hivernal ou même l’été suivant. Le profil prometteur de Mario Stroeykens correspondrait parfaitement au style de jeu de Roberto De Zerbi. Le milieu offensif belge est techniquement doué, capable de presser haut et peut évoluer en attaque.

Il peut jouer à la fois en tant meneur de jeu, derrière l’avant-centre et sur l’aile gauche. L’OM a peut-être donc son nouveau numéro 10, et ce à un prix abordable. Reste désormais à si cette piste se concrétisera. Nous le saurons dans les mois à venir.