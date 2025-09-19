Mercato PSG : Campos s’active pour l’arrivée d’Akliouche !

Annoncé avec insistance au PSG lors du dernier mercato estival, Maghnes Akliouche n’a finalement pas bougé de l’AS Monaco. Mais Luis Campos n’a pas encore renoncé au milieu offensif français.

Mercato PSG : Luis Campos discute toujours avec Akliouche

Auteur d’un début de saison en fanfare, Maghnes Akliouche compte déjà 2 buts et 1 passe décisive en 5 matches toutes compétitions confondues. Mais le milieu offensif de 23 ans aurait bien pu quitter les rangs de l’AS Monaco lors du dernier mercato estival. Longtemps annoncé sur le départ, l’international français n’a pas bougé, mais le journal L’Équipe rapporte ce vendredi que Luis Campos a pourtant tenté de recruter le natif de Tremblay-en-France.

Le quotidien sportif explique que durant plusieurs mois, le conseiller sportif parisien a directement discuté avec Maghnes Akliouche pour évoquer un éventuel transfert à Paris avec diverses conditions pour permettre sa signature. Finalement, le Paris SG n’est pas passé à l’offensive auprès des dirigeants de l’AS Monaco pour conclure un accord.

« Luis Campos a échangé ces derniers mois avec Maghnes Akliouche pour évoquer une possible arrivée au PSG. Le conseiller sportif de QSI a même présenté au joueur de l’AS Monaco certaines conditions, preuve qu’un recrutement était bel et bien envisageable. Le jeune international espoir français, en pleine progression avec l’ASM, attire logiquement les convoitises.

Si le dossier n’a pas encore connu d’avancée concrète, ces discussions confirment que le PSG garde un œil attentif sur Akliouche, profil prometteur de Ligue 1 », assure le média francilien. Aux dernières nouvelles, le dossier pourrait refaire surface durant l’hiver.

Maghnes Akliouche au PSG cet hiver ?

Après Bradley Barcola et Désiré Doué, un autre jeune talent français pourrait faire l’objet d’une offre d’envergure de la part du Paris Saint-Germain dans les mois à venir. Avec les nombreuses blessures de ce début de saison, notamment Ousmane Dembélé et Désiré Doué, les dirigeants parisiens s’activent déjà en coulisses pour le marché des transferts de janvier 2026.

Déjà ciblé l’été dernier, Maghnes Akliouche serait toujours une priorité. L’ailier de l’AS Monaco, sous contrat jusqu’en 2028, avait vu son prix fixé à 70 millions d’euros, de quoi refroidir Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Resté sur le Rocher, le numéro 11 de l’ASM engrange du temps de jeu et vise la Coupe du Monde 2026.

Cependant, Luis Enrique apprécie énormément son profil et Luis Campos n’a pas caché son intérêt lors de son passage sur RMC avec Jérôme Rothen. Le Champion de France en titre pourrait donc bien relancer l’opération lors du mercato de l’hiver. Affaire à suivre…